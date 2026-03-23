חיל האוויר תקף הערב בעיר עזה שבצפון הרצועה, בשטח שבשליטת ארגון הטרור, לאחר שתי ההפרות של חמאס ביממה האחרונה | הפלסטינים דיווחו על "חגורת אש" | פטריית עשן גדולה נראתה למרחקים מעל אזור התקיפה (אקטואלי, ביטחון)
דובר צה"ל עדכן כי חיל האוויר תקף בהובלת פיקוד הדרום באזור נוסייראת שבמרכז רצועת עזה | על פי ההודעה, המחבל שהותקף תכנן לבצע מתווה טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל | על פי הדיווחים ברצועה, יעד התקיפה היה מפקד חטיבת מרכז הרצועה בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי (צבא)
צה"ל החל בתקיפות מטוסי קרב של חיל האוויר ובירי ארטילרי במרחב רפיח והשמידו מספר פירים מבצעיים ומבנים צבאיים בהם זוהתה פעילות של מחבלים | דובר צה"ל: "מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, צה"ל יגיב בעוצמה" | גורם ישראלי מוסר כי נערכים להגברת קצב התקיפות ברצועה (צבא וביטחון, בארץ)
תיעוד חדש ודרמטי מזירת חיסולו של רב המרצחים יחיא סינוואר נחשף היום על ידי דובר צה"ל, במלאת שנה לועזית לחיסול המהדהד | בתיעוד ניתן לראות את הגופה לצד שטרות רבים של 200 שקל ולצד הכורסה הכתומה והמפורסמת (במלחמה)
הפלת הבניינים בעיר עזה נמשכת, ובשעה האחרונה חיל האוויר הפיל את בניין א-רואיא במערב העיר עזה, לאחר שצה"ל הוציא אזהרת פינוי למגדל | שר הביטחון אמר הבוקר כי "היום תכה סופת הוריקן אדירה בשמי העיר עזה וגגות מגדלי הטרור ירעדו" (צבא)
כוחות צה״ל ממשיכים לתקוף גם היום, סביבות בית החולים האירופי בחאן יונס - במקום שבו גוברות ההערכות כי שם שהה מוחמד סינואר, עשרות עזתים נהרגו במהלך התקיפות | מעל אדמת לבנון: רכב הופצץ ועלה באש, מחבל חיזבאללה חוסל (צבא)