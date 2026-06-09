בימים האחרונים: אלו יעדי הטרור של חמאס שהותקפו בעזה | תיעוד

תיעוד מהתקיפה של המחבלים והמחסן ( צילום: דובר צה"ל )

ביום ראשון האחרון, צה"ל תקף במרחב חאן יונס, את המפקדה הראשית במשטרה הימית של ארגון הטרור חמאס. המפקדה שימשה לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.