צה"ל תקף מחסני אמצעי לחימה של חמאס בעזה | כך זה נראה

תקיפות מחסני אמצעי הלחימה ברחבי רצועת עזה
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו והשמידו במהלך היממה האחרונה, שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה.
בין אמצעי הלחימה שהיו בתוך המחסנים והושמדו כתוצאה מהתקיפות היו: רקטות נ"ט, נשקים ארוכים, RPG, אפודים וציוד לחימה נוסף.
באירוע אחר, ביום רביעי האחרון, כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו והשמידו מחסן אמצעי לחימה נוסף ובו מטענים, מטולי RPG, רימוני יד ומחסניות של ארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה.
דובר צה"ל מציין כי אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. "לאחר התקיפות זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במחסנים".
