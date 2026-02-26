בלשי ימ"ר נגב ולוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב עצרו בעיר רהט שלושה תושבי עזה, שנכנסו לישראל בחסות מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר, וברשותם נתפסו עשרות קליעי תחמושת צבאית גנובה | כל המספרים מהחודש של מבצע "סדר חדש" בנגב (משטרה)
בצה"ל מציינים כי חיזבאללה חווה פגיעה קשה במורל וברציפות התפקודית לאחר מבצע חיצי הצפון, והוא נמצא כעת בניסיון שיקום ושיפור מוכנות למלחמה | צה"ל מציג תיעודים חדשים מהמבצע ששינה את פני המזרח התיכון (חדשות ביטחון)
לוחמי מג"ב עצרו בבית לחם שני צעירים בני 17-25 החשודים בהחזקה ובסחר של אמצעי לחימה, ואיתרו במהלך הפשיטה מאות כלי נשק ותקיפה שהוחבאו בתוך מוצרי חשמל | הלוחמים תפסו במקום יותר מ-1,000 אלות, גרזנים, סכינים ואמצעי לחימה נוספים שיועדו על-פי החשד לטרור | החשודים הועברו להמשך חקירה ביחידת החקירות של מג״ב איו״ש (ביטחון)
דובר צה"ל מפרסם כי בשבוע האחרון ערכו בצה"ל פעילות נרחבת בגזרת יהודה ושומרון, בכדי להביא למגור, טרור ואמצעי לחימה | דו"צ: "כוחות הביטחון פעלו השבוע במרחבים חדשים בג׳נין שם חיסלו מספר מחבלים ועצרו כ-30 מבוקשים" (חדשות, צבא)
בצל הדיווחים על הלוויתו של נסראללה בעוד כשלושה שבועות, כוחות אוגדה 91 עדיין פועלים על פי ההסכם עם לבנון והשמידו תשתיות טרור ומחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום לבנון | כמו כן, חיסלו הכוחות מספר מחבלי חיזבאללה במרחב, הרחיקו ועיכבו חשודים שהיוו איום על כוחות הביטחון הישראליים | תיעוד (חדשות)