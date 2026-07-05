המחבלים נכנסו לבניין - צה"ל הוריד אותו על ראשם | תיעוד 

צילום: צילום: דובר צה"ל
בתיעוד שפרסם היום דובר צה"ל, נראים שני מחבלי חיזבאללה נכנסים לבניין בניסיון ככל הנראה להתמגן מאש צה"ל, באופן שסיכן את הכוחות.
תוך זמן קצר התקבלה ההחלטה להוריד את הבניין על שני המחבלים בתקיפה עוצמתית שבוצעה מהאוויר.
לפי הודעת דובר צה"ל, "מוקדם יותר היום (ראשון), כוחות עוצבת הקומנדו זיהו חוליית מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלה על גבי אופנועים במרחב אל עקידה, סמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל.
פעילותם של המחבלים היוותה איום על כוחותינו.
לאחר הזיהוי, צה"ל תקף את המחבלים בתקיפה מדויקת במטרה להסיר את האיום."
צפו בתיעוד.
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