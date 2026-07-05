רפאל חיון, האזרח שהקפיד במשך שנים להאזין לרשתות הקשר של ארגוני הטרור בעזה ואף התריע ערב מתקפת השבעה באוקטובר על תוכניותיהם, חוזר להשמיע תמרור אזהרה מדאיג במיוחד. חיון, תושב נתיבות שהפעיל חמ"ל מודיעיני עצמאי מתוך ביתו, שיתף בראיון לתקשורת הכללית במידע מטריד על המתרחש כעת ברצועה.

במשך שנים נהג חיון להעביר דיווחים קריטיים לגורמי הביטחון השונים לאחר שירוט תדרים ושיחות ברשתות הקשר של חמאס והג'יהאד האסלאמי. ציוד ההאזנה המתקדם שלו הוחרם על ידי מערכת הביטחון כשבוע וחצי לאחר פרוץ המלחמה, אך גם כעת הוא ממשיך להקשיב לנעשה מאחורי הקלעים בעזה.

"מה שאני שומע כרגע – אסור לי להרחיב עליו בדיבור", הבהיר חיון במהלך הראיון עם המגישים מיכאל שמש ואראל סג"ל. "יש לי רישיון חוקי להאזין ולהחזיק בציוד, ואני נמצא בקשר רציף עם כל הגורמים הרלוונטיים. בניגוד לעבר, אף אחד כבר לא מנסה לחסום אותי".

"מעל 20 רחפנים הוברחו מישראל לעזה"

כשנתבקש לתאר את תמונת המצב הנוכחית ברצועת עזה, ציין חיון כי לצד מגמות חיוביות בשטח, חמאס לא עוצר לרגע וממשיך להחדיר ציוד ואמצעי לחימה בקצב גבוה. "יש התפתחויות טובות, אבל חמאס מצליח להבריח לרצועה הכל מהכול", סיפר.

הנתון המדאיג ביותר שחשף חיון נוגע לרחפנים מתקדמים שהוברחו לרצועה. "רק במהלך החודש האחרון, מעל ל-20 רחפנים – שכל אחד מהם מסוגל לשאת משקל עצום של 85 קילוגרמים – הוכנסו לעזה ישירות משטחי ישראל, ולא יצאו ממנה", חשף. "המשלוח הזה כבר נמצא פיזית בידי חמאס בתוך הרצועה".

חיון הדגיש כי המידע הדרמטי הזה אינו סוד מצה"ל. "צה"ל מודע לסיפור הזה לחלוטין. לא אפרט מעבר לכך, אבל זה כבר בשטח – הרחפנים האלו נמצאים כרגע עמוק בתוך עזה. גם אם כוחות הביטחון ישימו את ידם על הגורמים שהבריחו אותם פנימה, זה כבר לא ישנה את העובדה שהכלים אצלם".

ערוצי מימון חדשים וגיוס מתמשך

בהמשך השיחה התייחס חיון גם ליציבות הפיננסית של ארגון הטרור, והסביר כי חמאס הצליח למצוא חלופות יעילות לערוצי הכסף המוכרים. "הם כבר לא תלויים בכסף שמגיע מקטאר", טען. "כיום, זרם המזומנים שלהם מגיע באמצעות עמותות שונות".

לדבריו, בדיקה מעמיקה שערך לגבי זהות האנשים שמנהלים ומאיישים את העמותות הללו העלתה כי כל אחד ואחד מהם קשור בדרך כזו או אחרת לחמאס. ההתעצמות אינה כלכלית בלבד, אלא באה לידי ביטוי גם במישור הצבאי.

"חמאס ממשיך לשקם ולבנות את הכוח שלו באין מפריע, והוא מגייס לשורותיו לוחמים חדשים בקצב קבוע של לפחות שלוש פעמים בשבוע", הזהיר חיון. הנתונים שהוא חושף עומדים בניגוד להערכות מסוימות במערכת הביטחון, לפיהן חמאס נמצא בשפל ומתקשה לשחזר את כוחו הצבאי.