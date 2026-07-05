פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד תושב הדרום, בגין ניסיון שוד חריג במיוחד של סניף בנק. הנאשם, ויאצ'סלב שמילוב בן ה-52, ניסה לבצע את השוד באמצעות בלוני גז שחוברו יחד באמצעות סרט בידוד וחוט, ודמו למטען חבלה מאולתר.

מכתב האישום עולה כי שמילוב תכנן את השוד מספר שבועות לפני ביצועו. ביום האירוע הוא נכנס אל סניף הבנק בעיר כשהוא מוסווה באמצעות כובע, משקפי שמש ומסכה רפואית, והחזיק בידו שקית עם הבלונים המחוברים שנועדו ליצור רושם של מטען חבלה.

דרש כסף תוך איום במצית

הנאשם ניגש אל אחת מעובדות הדלפק, הרים את המטען המדומה ודרש ממנה להעביר לידיו את כספי הבנק, תוך שהוא מבהיר כי מדובר בבלון גז. העובדת נבהלה וקפאה במקומה, ורק כאשר עובדת נוספת התערבה ושאלה לפשר מעשיו, חזר שמילוב על דרישתו לקבלת הכסף.

כאשר ביקשו ממנו העובדות להמתין, שלף הנאשם מצית וקירב אותו אל בלוני הגז שאחז בידו כדי לאיים על הנוכחים. בזמן זה לחצה אחת העובדות על לחצן המצוקה, ושאר עובדי הסניף החלו להזעיק את כוחות הביטחון.

ניידת סיור סיכלה את התוכנית

מאבטח הסניף ניסה להתקשר למשטרה, אך שמילוב הבחין בכך, התקרב אליו והפיל את מכשיר הטלפון הנייד מידו של המאבטח במטרה למנוע את הדיווח. אולם בשלב זה כבר הבין הנאשם כי כוחות המשטרה עושים את דרכם אל הסניף, ולכן נמלט מהמקום ללא השלל שתכנן לגנוב.

את כתב האישום ובקשת המעצר המקבילה הגישה עורכת הדין הילה מלול כהן מפרקליטות מחוז דרום, לאחר סיום חקירת האירוע שנוהלה על ידי שוטרי תחנת באר שבע. הנאשם מואשם בעבירות חמורות של ניסיון שוד ותקיפה.

המשטרה מבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד עבריינים המסכנים את שלום הציבור וביטחונו, ותפעל למיצוי הדין עם מבצעי עבירות רכוש חמורות.