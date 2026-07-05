מקרה פריצה חריג התרחש בעיר קמנקה שבמחוז צ'רקאסי במערב אוקראינה, כאשר נוכלים ניצלו את תמימותו של ילד קטין כדי לחדור לדירת משפחתו ולרוקן כספת עם רכוש יקר ערך. האם גילתה את הפריצה רק כשחזרה הביתה וגילתה את הכספת פרוצה ורוקנה מתכולתה.

על פי הדיווח, זמן קצר לפני הפריצה שוחח בנה הקטין של בעלת הדירה עם אדם זר שהצליח לשכנע אותו להשאיר את מפתחות הדירה בתוך עגלת ילדים שעמדה מחוץ לבניין. לאחר שהשיג את המפתחות, הדרך אל הכספת שבתוך הבית הייתה פשוטה עבור הפושע.

בעלת הדירה, הממוקמת ברחוב פלסצקאיה, פנתה למשטרה ב-3 ביולי ודיווחה כי ערב קודם לכן פרצו אלמונים לביתה. הגנבים רוקנו את הכספת ולקחו מתוכה כסף מזומן, תכשיטים ומטבעות לאספנים בשווי כולל של כ-2.5 מיליון רובל. יחד עם הרכוש, לקחו הפורצים גם מסמכים שונים.

נעצר עם הרכוש הגנוב

בלשי מחלק הרצח והפשיעה החמורה שחקרו את המקרה הצליחו לאתר את החשוד במהירות. הצעיר בן 22 נעצר בשעות הערב המאוחרות של ה-3 ביולי, כאשר ברשותו נמצא חלק מהרכוש הגנוב.

כעת הוא משמש כנאשם מרכזי בתיק פלילי בגין הונאה בנסיבות מחמירות ובהיקף רחב במיוחד, כך נמסר מדוברות המנהלה הראשית של משרד הפנים בסנט פטרסבורג ומחוז לנינגרד.