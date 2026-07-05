רגעים דרמטיים תועדו הבוקר (ראשון) בנמל התעופה בן גוריון, כאשר שוטרי מחוז ירושלים עצרו צעיר בשנות ה-20 לחייו - החשוד המרכזי בהחזקת מצבור נשק וחומרי חבלה מסוכן שנחשף בסוף השבוע בלב שכונת מגורים בירושלים. החשוד, שהגיע בטיסה מחו"ל, נעצר רגעים ספורים לאחר שירד מהמטוס והועבר מיד לחקירה דחופה בתחנת המשטרה מוריה.

בתיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים, שמתפרסם כעת, ניתן לראות את רגעי הלכידה של החשוד בתוך שרוול המעבר המחבר בין המטוס לטרמינל. הבלשים, שהמתינו לו ישירות עם נחיתתו, פגשו אותו כשהוא נושא תיק גב קטן וגורר אחריו מזוודת טרולי. השוטר נראה כשהוא מציג בפניו את צו המעצר הרשמי ומקריא לו את זכויותיו, תוך שהוא מבהיר לו את חומרת החשדות: "אני מודיע לך שכרגע אתה עצור, בחשד להחזקת נשק ללא רשות על פי דין, החזקת חלק מהותי בנשק, והחזקת תחמושת".

החשוד, שנראה מופתע לחלוטין מהמארב המשטרתי, שמר על שתיקה מוחלטת. הוא הובל אל מחוץ לשטח השדה והועבר ישירות לרכב המשטרתי הממתין. המעצר המהיר מגיע כהמשך ישיר לפשיטה המטלטלת שערכו בסוף השבוע שוטרי מחוז ירושלים יחד עם כלבני מג"ב.

ארסנל מסוכן בחדרי ילדים

במהלך חיפוש ממוקד בבניין מגורים משותף בבירה, נדהמו הכוחות לחשוף בתוך חדרי ילדים ובחללי משחקים תמימים למראה מצבור חריג ורחב היקף של אמצעי לחימה קטלניים וחומרי נפץ רגישים. בין הפריטים הרבים שנתפסו במקום: 36 רימונים מסוגים שונים - בהם 18 רימוני רסס, לבנות חבלה, רובה סער מסוג קלצ'ניקוב, רובה ציד, כוונות טלסקופיות, ציוד לחימה רב, ותחמושת רבה הכוללת שרשירי כדורים ואמצעים מתקדמים ליצירה ולהרכבה של מטעני חבלה.

במשטרה מדגישים כי מדובר בעשרות פריטי אמל"ח קטלניים, בהם "שלל מלחמה" אשר על פי החשד נגנבו ישירות מיחידות צה"ל או זלגו ישירות משטחי הלחימה השונים בדרום ובצפון. ההערכה היא כי החומרים הללו יועדו לשימוש פלילי על רקע סכסוכים, או חלילה לפעילות חבלנית עוינת.