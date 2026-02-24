בפעילות זרוע מבצעית יחידת 'חץ יהודה' ממחוז ש"י בכפר הפלסטיני, אותרו כלי נשק מוסתרים בבית עסק לממכר זהב | החשוד בהחזקתם, נעצר על ידי הלוחמים והועבר לחקירת המשטרה | כך נראו רגעי הפשיטה על חנות הזהב ממצלמת קסדת הלוחמים (משטרה)
על רקע מספר הנרצחים בחברה הערבית המטפס מתחילת 2026, מפקד תחנת ערערה, סנ"צ ברוך הוניג, הגיע לישיבת המועצה ביישוב הבדואי וסיפר על העלמת ראיות ו"משחק כפול" מול המשטרה | הקצין הבהיר כי כללי המשחק השתנו: "הפכנו את התחנה למכונת מלחמה, חמוש שיסכן שוטרים ינוטרל - בדיוק כמו בתל אביב" (משטרה)
כוחות צה"ל סיכלו הלילה (שלישי)
הברחת נשקים ארוכים ממצרים באמצעות רחפן שחצה את הגבול ויועד להעביר אמצעי לחימה
לשטח ישראל | הרחפן, שנשא עליו 13 נשקים ארוכים תיקניים ומחסניות, הופל על ידי
הלוחמים והחומר שנתפס הועבר להמשך טיפול כוחות הביטחון (חדשות בטחון)