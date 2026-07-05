תקרית אנטישמית חמורה התרחשה בליל שבת האחרון במונטריאול שבקנדה, כאשר חסיד הותקף ברחוב בידי אלמוני שניסה שוב ושוב לחטוף את השטריימל מעל ראשו. האירוע, שתועד במצלמות אבטחה, מעלה מחדש את רמת החרדה בקרב חברי הקהילה היהודית במונטריאול.

על פי הדיווחים, האירוע התרחש סמוך לשעה 21:45 בערב, כאשר החסיד צעד ברחוב לאחר שיצא מבית הכנסת. בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראה החשוד יוצא מרכב שחור, מתקרב אל החסיד מאחור ומנסה פעם אחר פעם למשוך בכוח את השטריימל שעל ראשו.

החסיד, שהופתע מהתקיפה הפתאומית, הצליח להתחמק מניסיונות החטיפה של התוקף. מספר חסידים נוספים שהיו באזור והבחינו במתרחש מיהרו לרוץ לעבר החשוד כדי להגן על חברם, דבר שגרם לתוקף להימלט רגלית מהמקום. בהמשך התיעוד נראה האיש חולף במהירות סמוך לקבוצת חסידים נוספת, שנבהלה בצורה ניכרת מנוכחותו.

למרות התיעוד הברור של ניסיון התקיפה הראשוני, דיווחים מאוחרים יותר מהקהילה היהודית במונטריאול מעלים כי התוקף לא ויתר. לאחר מספר ניסיונות שלא צלחו, הוא המשיך במסע ההטרדות והצליח לגנוב שני שטריימלים מחסידים אחרים שצעדו ברחובות הסמוכים, ולאחר מכן נמלט מהזירה באופן סופי.

ראשי הקהילה ועסקנים מקומיים פרסמו קריאה דחופה לציבור הרחב, וביקשו מכל מי שמחזיק במידע שעשוי לסייע בזיהוי החשוד, או מתושבים המחזיקים במצלמות אבטחה ביתיות באזור, לפנות באופן מיידי לרשויות החוק במטרה להביא למעצרו המהיר של התוקף.

עבור הציבור הכללי בקנדה, ייתכן ומדובר בניסיון גניבה גרידא, אך עבור הקהילה היהודית מדובר בפגיעה ישירה וקשה באחד מסמלי הלבוש המובהקים ביותר של הציבור החסידי. השטריימל הוא כובע פרווה מסורתי המיוצר בהתאמה אישית. מעבר להיותו פריט לבוש חגיגי המבטא השתייכות קהילתית ומעמד, מדובר בפריט יקר ערך שעלותו נעה בין אלפי שקלים לעשרות אלפי שקלים, בהתאם לאיכות הפרווה ואופן הייצור הייחודי לכל חסידות וחסידות. כך שהשוד גם גורם לנזק כספי כבד.

גל אירועים אנטישמיים בקנדה

תקרית חמורה זו מצטרפת לשורה ארוכה ומדאיגה של אירועים אנטישמיים קשים ועבירות שנאה שעליהם דווח בתקופה האחרונה ברחבי קנדה. רק לאחרונה נרשמה תקרית חמורה נוספת בעיר טורונטו, שם הותקף פיזית אזרח יהודי שצעד כשהוא חובש כיפה לראשו.

במקרה ההוא, משטרת טורונטו הצליחה לעצור את החשוד בתקיפה, שעל פי הדיווחים הצהיר בפני השוטרים כי הוא חות'י מתימן. יוסף ביטון, סוכן נדל"ן יהודי בן 64, הותקף בידי גבר שזרק לעברו לבנים וחפצי מתכת תוך שהוא צועק שיהודים הם "רוצחי תינוקות המבצעים רצח עם".

הקהילות היהודיות בקנדה מביעות חשש כבד מהסלמה באירועים אלו, ודורשות מהרשויות המקומיות להגביר את סיורי האבטחה סביב מוסדות חינוך ובתי כנסת, במיוחד בימי השבת והחגים. האירועים האחרונים מעלים תחושת חוסר ביטחון גוברת בקרב חברי הקהילה היהודית, שנאלצים להתמודד עם מציאות מאיימת ברחובות.