תיעוד מקומם ממונטריאול שבקנדה מציג רגעי חרדה בליל השבת האחרונה, כאשר אנטישמי חטף שטריימלים מראשיהם של חובשי פנים חסידיים | לאחר מספר ניסיונות כושלים שתועדו במצלמות הצליח התוקף לשדוד שני שטריימלים מחסידים אחרים ונמלט מהזירה. הקהילה היהודית המקומית שרויה בדאגה, והמשטרה פתחה בחקירה בניסיון לאתר את החשוד (בעולם)
תקרית אנטישמית חמורה בטורונטו: עשרות מזוזות נתלשו מדירות קשישים יהודים. המשטרה פתחה בחקירה ליחידת פשעי שנאה וצמרת העיר גינתה בחריפות | דיירים נקראן לספק צילומי מצלמות ביתיות או כל פרט נוסף שיכול לסייע בזיהוי החשוד (יהדות בעולם)