תיעוד מקומם ממונטריאול שבקנדה מציג רגעי חרדה בליל השבת האחרונה, כאשר אנטישמי חטף שטריימלים מראשיהם של חובשי פנים חסידיים | לאחר מספר ניסיונות כושלים שתועדו במצלמות הצליח התוקף לשדוד שני שטריימלים מחסידים אחרים ונמלט מהזירה. הקהילה היהודית המקומית שרויה בדאגה, והמשטרה פתחה בחקירה בניסיון לאתר את החשוד (בעולם)
בחצה"ק ויז'ניץ נחוגה בשבת האחרונה שמחת האופריף לאחיינו של האדמו"ר, נכד לגיסו אב"ד מאור החיים בצפת | כנהוג בחצרות חסידים, כלל החתנים מהתקופה הקרובה זכו שהאדמו"ר יחבוש על ראשם שטריימל טרם צאתו לימי מנוחה בשווייץ למשך עשרה שבועות | צפו בתיעוד מערב שבת ומצאתה (חסידים)
תוכן השיחה המרגשת בין האדמו"ר מבאבוב לאדמו"ר מויז'ניץ השוהה בלוס אנג'לס לצורך טיפול רפואי | הרבי מבאבוב מעורר את חסידיו להתפלל לרפואתו השלימה של ידידו ובליל שבת קודש האחרון נשא דברים מעוררים מנהמת ליבו הטהור במעמד אלפי חסידיו (חסידים)
כמידי חודש התקיים מעמד חלוקת שטריימל'אך לחתנים שלא התייצבו בלשכות הגיוס, לא לדיחוי ולא לפטור | החלוקה החודשית נערכה הפעם במעונו של המשפיע הגאון הצדיק רבי צבי מאיר זילברברג, כאשר עשרות חתנים גיבורי חיל נוטלים בו חלק | צפו בתיעוד (חרדים)