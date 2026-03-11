סוף לסיוט הדו"חות והגרירות: לאחר מאמצי שתדלנות נמרצים, עיריית מונטריאול והמועצות המקומיות הכריזו על הקלה היסטורית עבור הקהילה היהודית • החוקים המחייבים פינוי רכבים לצורך ניקוי רחובות לא יאכפו במהלך החג – גם באזורים בהם לא ניתנה הקלה דומה מזה 23 שנים | כל הפרטים (חרדים)
ממונטריאול הרחוקה מגיע הבשורה הקשה על פטירתו של הגאון רבי אשר גרינפלד זצ"ל, רב קהילת 'אמרי חיים' ויז'ניץ בעיר| המנוח זצ"ל מתלמידיו המובהקים של בעל 'שבט הלוי', היה נואם בחסד עליון ומנהיג נערץ שהקים עולה של תורה בעיר (דיין האמת)
קהילת חסידי ויז'ניץ במונטריאול שבקנדה נפרדת משבוע של התעלות ורוממות, עם סיום ביקורו המיוחד של הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד • שיאו של הביקור - ה'באטע' המרכזי בליל שבת קודש בהשתתפות מאות חסידים, שנמשך עד השעות הקטנות • סיקור ותיעוד (חסידים)
ימי חג ימים אלו נחלתם של אלפי חסידי בעלזא בארה"ב ובקנדה, עם הופעתו הכבודה של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו חביבו של האדמו"ר לביקור הוד בקרבם, ועריכת השבת בקרב עם סגולה בעיר ואם בישראל מונטריאול • צפו בתיעוד ענק מהימים הראשונים לביקור הממלכתי (חסידים)
לרגל יום פטירתו של הגאון רבי
פנחס הירשפרונג זצ"ל
שחל בתאריך כ"ז
בטבת – שורות קצרות על דמותו
של גאב"ד
מונטריאול שהיה "צנא
מלא ספרא" ושמו
נודע ברבים |
כבר בצעירותו נשא ונתן
עם גדולי עולם ועד זקנה ושיבה לא פסק פומיה מגרסא |
"ועלהו לא יבול"
| (יהדות ואקטואליה)
ברוך דיין האמת: ממונטריאל שבקנדה מגיעה הבשורה הקשה והמרה בפטירתו בדמי ימיו של האברך העסקן הרה"ח ר' מרדכי וובר ז"ל, מיקירי וחשובי חסידי בעלזא במונטריאל, שנפטר לאחר מחלה קשה והוא בן 37 בפטירתו | מסע הלווייתו ביום ראשון בארץ (דיין האמת)