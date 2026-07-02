איראן מתכוננת להלווייה הגדולה ביותר בתולדותיה, זו של המנהיג העליון עלי חמינאי לאחר חיסולו בידי ישראל במכת הפתיחה של מלחמת 'שאגת הארי'.

בתוך כך, ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף הודיע כי ייקח חלק בהלוויתו של המנהיג העליון, מה שמעלה שאלות קשות בדבר מידת ה"אובייקטיביות" של המתווך הפקיסטני.

פרשנים מציינים גם את העובדה כי המדינה היחידה שלא הותקפה בידי איראן במהלך המלחמה האחרונה היא פקיסטן, למרות הגבול המשותף שהן חולקות והקרבה של המדינה לארה"ב.

מנגד, ברשת שותף בהרחבה רעיון לפיו ראש הממשלה הפקיסטני לא הוזמן בהכרח בשל קרבתו למשטר בטהרן, אלא בכדי לשמש כמגן אנושי מול ישראל.

באיראן חוששים יותר מכל מתקיפה ישראלית בזמן ההלווייה, לאור העובדה שישראל הבהירה כי היא אינה מחויבת להסכם שנחתם בין ארה"ב לאיראן.

האיראנים מצאו אפוא פתרון בהזמנתו של ראש הממשלה הפקיסטני, מנהיג מדינה המחזיקה בנשק אטומי, כאיום האולטימטיבי שימנע מישראל לתקוף בזמן ההלוויה.