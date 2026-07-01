זעזוע וכעס עז בקרב הקהילה היהודית בארצות הברית, לאחר שנחשף גזר הדין המקל בצורה מקוממת שניתן לרוצח היהודי פול קסלר הי"ד. השופט דרק מאלן בקליפורניה החליט לגזור על לואי עבד אל-פתאח אלנאג'י, פרופסור למדעי המחשב בן 53, עונש של שנת מאסר אחת בלבד בבית מעצר מחוזי - וזאת למרות שהודה בהריגה בשוגג ובתקיפה הגורמת חבלה גופנית חמורה.

האירוע הטראגי התרחש בכ"א בחשוון תשפ"ד, כחודש לאחר טבח השביעי באוקטובר, במהלך הפגנה פרו-פלסטינית סוערת בת'אוזנד אוקס שבפרבר לוס אנג'לס. קסלר, יהודי-אמריקאי בן 69, הגיע למקום כחלק מקבוצת מפגינים פרו-ישראלים שביקשו להביע תמיכה במדינת ישראל בעת מבחן.

התקפה אלימה במגפון

על פי חומר החקירה, אלנאג'י חצה את הכביש במכוון כדי להתעמת עם קסלר, והכה אותו בראשו באמצעות מגפון. מעוצמת המכה האלימה, קסלר נפל לאחור וראשו נחבט במדרכה בעוצמה. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש ונפטר למחרת מפצעיו הקשים.

בתחילה כפר אלנאג'י בכל האשמות והכחיש כל מעורבות במעשה. אולם לאחר שנתיים של הליכים משפטיים, ובעקבות הסדר טיעון שהציע השופט, שינה את גרסתו והודה באשמה. במסגרת הודאתו, אלנאג'י אף הודה בנסיבות מחמירות: שימוש בנשק, גרימת חבלה גופנית קשה והעובדה שהקורבן היה פגיע במיוחד בשל גילו.

התנגדות עזה מצד התביעה

למרות חומרת המעשים והודאתו המפורשת בנסיבות המחמירות, השופט בחר במסלול מקל בצורה יוצאת דופן. העונש המקסימלי על עבירות אלו עומד על ארבע שנות מאסר בכלא מדינתי, אך השופט הסתפק בשנה אחת בבית מעצר מחוזי - מתקן שתנאיו קלים יותר.