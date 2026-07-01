זעזוע וכעס עז בקרב הקהילה היהודית בארצות הברית, לאחר שנחשף גזר הדין המקל בצורה מקוממת שניתן לרוצח היהודי פול קסלר הי"ד. השופט דרק מאלן בקליפורניה החליט לגזור על לואי עבד אל-פתאח אלנאג'י, פרופסור למדעי המחשב בן 53, עונש של שנת מאסר אחת בלבד בבית מעצר מחוזי - וזאת למרות שהודה בהריגה בשוגג ובתקיפה הגורמת חבלה גופנית חמורה.
האירוע הטראגי התרחש בכ"א בחשוון תשפ"ד, כחודש לאחר טבח השביעי באוקטובר, במהלך הפגנה פרו-פלסטינית סוערת בת'אוזנד אוקס שבפרבר לוס אנג'לס. קסלר, יהודי-אמריקאי בן 69, הגיע למקום כחלק מקבוצת מפגינים פרו-ישראלים שביקשו להביע תמיכה במדינת ישראל בעת מבחן.
התקפה אלימה במגפון
על פי חומר החקירה, אלנאג'י חצה את הכביש במכוון כדי להתעמת עם קסלר, והכה אותו בראשו באמצעות מגפון. מעוצמת המכה האלימה, קסלר נפל לאחור וראשו נחבט במדרכה בעוצמה. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש ונפטר למחרת מפצעיו הקשים.
בתחילה כפר אלנאג'י בכל האשמות והכחיש כל מעורבות במעשה. אולם לאחר שנתיים של הליכים משפטיים, ובעקבות הסדר טיעון שהציע השופט, שינה את גרסתו והודה באשמה. במסגרת הודאתו, אלנאג'י אף הודה בנסיבות מחמירות: שימוש בנשק, גרימת חבלה גופנית קשה והעובדה שהקורבן היה פגיע במיוחד בשל גילו.
התנגדות עזה מצד התביעה
למרות חומרת המעשים והודאתו המפורשת בנסיבות המחמירות, השופט בחר במסלול מקל בצורה יוצאת דופן. העונש המקסימלי על עבירות אלו עומד על ארבע שנות מאסר בכלא מדינתי, אך השופט הסתפק בשנה אחת בבית מעצר מחוזי - מתקן שתנאיו קלים יותר.
יתרה מכך, עורך דינו של אלנאג'י ציין כי בשל "התנהגות טובה" במעצר, הנאשם צפוי לרצות בפועל כשישה חודשי מאסר בלבד, ולאחר מכן ישוחרר לתקופת מבחן של שלוש שנים. גזר הדין המקל עורר התנגדות עזה מצד משרד התובע המחוזי. התובע המחוזי, אריק נסארנקו, דרש בתוקף לשלוח את אלנאג'י למאסר בפועל בבית כלא מדינתי והגיש התנגדות נחרצת לכל עונש פחות מכך.
"אלנאג'י צריך להישפט למאסר על התנהגותו האלימה", הדגיש נסארנקו. "עונש מאסר מדגיש את חומרת הפשע וירתיע אחרים מביצוע מעשי אלימות דומים. אנו מתנגדים בתוקף לכל עונש שאינו כולל מאסר בפועל בכלא מדינתי".
"תחושת חוסר צדק עמוקה"
משפחתו של המנוח קסלר הי"ד הביעה זעם ואכזבה עמוקה מגזר הדין. למרות שאלנאג'י היה התוקף שחצה את הרחוב במכוון כדי לפגוע בקסלר, ולמרות הודאתו המפורשת בנסיבות המחמירות, בית המשפט בחר בנתיב המקל ביותר האפשרי.
גזר הדין הסופי צפוי להינתן בחודש הבא, אך ההחלטה העקרונית של השופט כבר עוררה סערה ציבורית נרחבת. הקהילה היהודית בקליפורניה ובכלל ארצות הברית נותרה עם תחושה קשה של חוסר צדק ותהייה האם חיי יהודי שווים פחות בעיני מערכת המשפט האמריקאית.
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