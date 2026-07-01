מימין: הגאון המקובל הרב עמוס גואטה זצ"ל, משמאל: מעצר החשוד ברצח ( צילום: 27/א )

שעות ספורות לאחר הרצח המזעזע של המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל בנתניה, הצליחו כוחות המשטרה לשים את ידם על החשוד במעשה. צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב העיר, נעצר הבוקר (רביעי) במרכז נתניה בתום מצוד שנמשך כשעתיים, והועבר לחקירה בחשד לרצח.

האירוע המחריד אירע סמוך לשעה 05:40 בבוקר, כאשר למוקד 100 של המשטרה התקבל דיווח על דקירה בביתו של הרב גואטה ברחוב רבי שמעון בר יוחאי בנתניה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הרב במצב אנוש עם פציעות חודרות קשות, ופינו אותו לבית החולים לניאדו תוך כדי ביצוע פעולות החייאה. למרבה הצער, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. מצוד במרכז העיר רעידת אדמה בפרקליטות: מבקר המדינה פתח בבדיקה נגד עמית איסמן משה כהן | 30.06.26 מיד עם קבלת הדיווח הראשוני, פתחו שוטרי תחנת נתניה בחקירה נרחבת ובסריקות אחר החשוד שנמלט מהזירה. בלשי התחנה ושוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) שרון פרשו רשת חיפושים במרכז העיר, ולאחר כשעתיים הצליחו לאתר את החשוד ולעצור אותו. מפקד תחנת נתניה, נצ"מ קובי אבוטבול, מסר כי מדובר "באירוע מזעזע של רצח". לדבריו, החשוד אותר משוטט במרכז העיר, וכלי הרצח אותר בזירה ונמצא כעת בחזקת המשטרה. עוד הוא ציין כי "אנחנו בהחלט מזהים אותו כמי שפקד פה את המתחם והיה חלק מהמתחם הזה".

יו"ר זק"א ת"א בנתניה משה ברבר עם צוות המכון לרפואה משפטית בבית החולים לניאדו ( צילום: דוברות זק"א ת"א )

הפרטים המזעזעים מהחקירה

מהחקירה הראשונית עולה כי החשוד, צעיר בשנות ה-20 לחייו, נהג לפקוד את ישיבתו של הרב. הבוקר הגיע לביתו של המקובל הצדיק, דקר אותו בסכין ונמלט מהמקום. במשטרה מעריכים כי מדובר במעורער בנפשו, אך הפרטים המדויקים עדיין נבדקים.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, הגיע לזירת הרצח וקיים הערכת מצב עם הגורמים המקצועיים. הוא הטיל את ניהול החקירה על יל"פ שרון, והביע זעזוע עמוק מהמקרה. מפקד המחוז שלח תנחומים למשפחתו של הרב ולתלמידיו הרבים שהתאבלו על הסתלקותו הפתאומית.

חוקרי הזיהוי הפלילי ביצעו איסוף ממצאים וראיות בזירה, והחשוד הועבר לחקירה מעמיקה במטרה לברר את נסיבות המעשה המחריד. המניע והנסיבות שהובילו לרצח עדיין נבדקים.

הערכות למסע הלוויה המוני

במקביל, נערכים שוטרי מחוז מרכז, בהובלת תחנת נתניה, לאבטחת מסע הלווייתו של הרב, שצפויה להתקיים היום בנתניה בשעה 13:00, אליה צפויים להגיע אלפי מלווים.

באיחוד הצלה סניף נתניה נערכים גם הם למסע הלוויה ההמוני. נפתלי דוד ראש סניף איחוד הצלה בנתניה וסגנו שרגא שר מסרו: "אמבולנסים של איחוד הצלה בסיוע רופאים פרמדיקים וחובשים מתנדבים באיחוד הצלה מכל רחבי הארץ יאבטחו רפואית את מסע ההלוויה. המתנדבים ביחידת האופנועים של איחוד הצלה (אופנולנסים) ערוכים אף הם לתת מענה רפואי מהיר ומיידי במידת הצורך".

הרצח המזעזע הותיר את עולם התורה בהלם ואבל. הרב גואטה זצ"ל, שנולד בלוב בשנת תשי"א ועלה לארץ עם משפחתו, היה ידוע כמקובל צדיק ומקרב רחוקים. במשך עשרות שנים שימש כמגדלור רוחני לתושבי נתניה והסביבה, והעמיד תלמידים רבים. הרב הראשי לישראל הגר"ק בר ספד: "רבי עמוס זצוק"ל היה דמות מופת ייחודית בעיר נתניה. במשך עשרות שנים של הנהגה רוחנית, שימש כמגדלור וכתל תלפיות עבור המוני תושבי העיר".