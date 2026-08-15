ממצאים משמעותיים התגלו בחקירת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי. בחקירה שנערכה במוצאי שבת אותרה התכתבות טלפונית בין האם לבתה, המעידה כי ליאל ידעה מראש על תוכנית הבריחה והסכימה להצטרף אליה מרצונה.

בהתכתבות שמצאו חוקרי המשטרה, כתבה הבת לאמה שהיא מסכימה להצעה, והוסיפה: "אני אלך איתך לכל מקום". ממצא זה מהווה אסמכתה ברורה לכך שמדובר בתוכנית שתוכננה מראש ובהסכמה, ולא במצב שבו נלקחה הבת בניגוד לרצונה.

בדיקת החוקרים העלתה כי השתיים ביצעו צעדים מתוכננים במטרה להקשות על מאמצי האיתור. הן מחקו אפליקציות מהמכשירים הסלולריים שלהן ונקטו בפעולות נוספות שנועדו למנוע מעקב. כמו כן התברר שהן השתמשו באפליקציית הבינה המלאכותית ג'ימיני ושאלו שאלות שעשויות להתקשר לתכנון המסלול.

לפי הערכת החוקרים, מלי יהלומי יצאה לחו"ל מספר פעמים בטרם הבריחה, כדי להכיר את השטח ולהתכונן לתוכנית. במשטרה סבורים שייתכן שגורם כלשהו הדריך את השתיים במהלך הדרך, אולם נושא זה עדיין נבחן.

במסגרת החקירה פעלו שני מטות פיקוד: אחד באזור וינה והשני בישראל - בלהב 433. להב 433 החלה לפעול בהנחיית המפכ"ל דני לוי, כאשר מאות חוקרים ואנשי מודיעין היו שותפים למאמצי האיתור הנרחבים.

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כבר בשלב מוקדם של הבדיקה התברר שככל הנראה מדובר בהיעלמות שתוכננה היטב. מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים יוצאות מהדירה בווינה ללא נוכחות של אדם נוסף, כשהן נושאות את כל חפציהן האישיים.

החוקרים בדקו את הרקע המשפחתי והכלכלי של השתיים, ולא נמצאו סימנים לאלימות במשפחה או לאיומים כלפיהן. מדובר באם ובת שעבדו וקיבלו משכורת באופן תקין. האם עבדה בבנק ירושלים, עובדה שבשלב מסוים עוררה חשד ראשוני שמא מדובר באירוע בעל רקע פלילי או כלכלי חמור.

עם זאת, התברר שהאם משכה לפחות כ-50 אלף שקל מכספה לפני היציאה. משיכה חריגה כזאת במזומן חיזקה את ההערכה שהיא מתכננת היעלמות ממושכת. לא נמצאו אצל מלי או ליאל חובות משמעותיים, אלא ככל הנראה בעיה כלכלית מצומצמת יותר. גורם משטרתי בכיר הבהיר כי "מלי פשוט רצתה להיעלם מהעולם".

מבחינת מסלול הבריחה, השתיים עברו דרך וינה ככל הנראה בשל היותה מסעף רכבות מרכזי באירופה, המאפשר להמשיך ליעדים שונים מבלי לעורר תשומת לב. הן השאירו אחריהן סימנים שנועדו ליצור את הרושם שהן עדיין בעיר, באמצעות אפליקציות שהורידו במיוחד לצורך כך.

מבירת אוסטריה הן המשיכו לפרנקפורט, והעבירו למשפחה תיעוד שקרי שכביכול צולם מווינה - אך למעשה צולם מאזור פרנקפורט, כדי להסתיר את התוכנית האמיתית. משם הן המשיכו לארגנטינה, שם אותרו בסופו של דבר על ידי נציג המשטרה הישראלית.

לאחר שהתקבל המידע שמלי וליאל בדרכן לארגנטינה, נציג ישראלי ששהה במקסיקו, וולטר, הוקפץ והגיע תוך שעות - כמעט במקביל לנחיתתן. התברר שהשתיים עלו לאוטובוס, ושהן מתכננות לעבור בתוך פחות מ-20 שעות מארגנטינה ליעד אחר שאסור בפרסום. הסיבה: ביעד הזה ניתן להוציא דרכונים מזויפים בקלות וזו הייתה התוכנית.

גם מעורבותה של הסבתא נבדקת. על פי החשד, האם לקחה ממנה כסף ולכן נבחנת האפשרות שהסבתא ידעה על כוונתה ואולי אף סייעה לה. בין האם לגרוש שלה, אבי הילדים, אין קשר משמעותי.