לאחר כשבוע של חיפושים אינטנסיביים, אותרו מלי וליאל יהלומי בבואנוס איירס שבארגנטינה כשהן בריאות ושלמות. מהחקירה הראשונית עולה כי השתיים תכננו את היעלמותן זמן רב מראש, מטעמים אישיים הקשורים לענייני כספים, ואף התכוונו להמשיך ממקום שהייתן הנוכחי ליעד נוסף.

לאחר שנחקרו על ידי נציגי רשויות החוק במקום, שוחררו השתיים לדרכן, שכן לא התגלה כל חשד לביצוע עבירה פלילית מצדן.

גורם בכיר במשטרה הבהיר כי "השתיים יצאו מהארץ מרצונן החופשי. נציג המשטרה וידא שאין כל סכנה לחייהן, שאינן נמצאות תחת איום כלשהו ושהן רשאיות להמשיך בדרכן". במקביל, גורמים במערכת האכיפה ציינו כי "המידע המודיעיני הושג באמצעות להב 433. האינדיקציה התקבלה אמש בשעות הערב". עוד נמסר כי בכיר במערכת ציין שכ-300 חוקרים עבדו מסביב לשעון במסגרת המאמצים המשטרתיים לאיתור הנעדרות.

במהלך מבצע החיפושים הקימה המשטרה מספר חדרי מצב ברחבי העולם בהנחיית המפכ"ל רב-ניצב דני לוי, תוך שיתוף פעולה הדוק עם ארגון היורופול הבינלאומי. בהודעה רשמית מטעם המשטרה נמסר כי "בהנחיית מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, הפעילה המשטרה בהובלה של להב 433 וחטיבת המודיעין של המשטרה חפ"קים בארץ ובחו"ל, שפעלו 24/7, תוך הקצאת כלל האמצעים והמשאבים שנידרשו לצורך איתורן וביצעו מאות פעולות חקירה".

בהודעה נוספת מטעם המשטרה נאמר כי "לאחר מאמצים רבים ועבודה משותפת של כלל הגורמים, הכוללים את היורופול וארגוני משטרה נוספים בחו"ל אותרו הנעדרות. משטרת ישראל מודה לכלל הגורמים בארץ ובחו"ל על שיתוף הפעולה והסיוע במאמצי האיתור". בהודעה משלימה צוין כי "נציגי משטרת ישראל בחו"ל, שפעלו בימים האחרונים, בהנחיית המפכ״ל, במספר ארצות ברחבי העולם במסגרת החקירה הרגישה לאיתור הנעדרות הישראליות, ביצעו פעולות חקירה משמעותיות והפעילו יכולות מודיניות נרחבות, שהובילו לאיתור הנעדרות בארגנטינה". במערכת האכיפה סיכמו כי "הפעילות המודיעינית והמבצעית מעידה על יכולותיה של משטרת ישראל לפעול בכל מקום בעולם".

מהחקירה עלה כי השתיים נקטו בשורה של פעולות הטעיה במטרה למנוע את איתורן. הן נחתו תחילה בצ'כיה, שם רכשו מכשירי טלפון סלולריים שאינם מחייבים הצגת דרכון, ומשם המשיכו לווינה שבאוסטריה. בווינה הקליטו השתיים סרטונים שנועדו לבני משפחתן, אך דאגו לשלוח אותם רק לאחר שכבר עזבו את שטח המדינה, כדי ליצור רושם שגוי כאילו הן עדיין שוהות שם. המכשיר הסלולרי שלהן אותר לאחרונה באזור תחנת הרכבת העירונית בווינה.

נכון לעתה, קיים צו איסור פרסום לגבי זהות המדינה שהייתה אמורה להוות את היעד הבא של השתיים, וכן לגבי המניע המדויק שעמד מאחורי החלטתן לעזוב את הארץ.