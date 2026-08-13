ארדן בסרטון קמפיין נגד בנט והליכוד

הסרטון החדש של ארדן הסרטון החדש של ארדן 10 10 0:00 / 0:27

מפלגת "האחדות" בראשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שהוקמה לפני כשבוע, פרסמה אתמול (יום ד') סרטון קמפיין הומוריסטי החותר תחת מפלגת "ביחד" של נפתלי בנט ויאיר לפיד, ובמקביל גם תחת מפלגת הליכוד. הסרטון, שכותרתו "מצביעי בנט, יש תרופה לכאבי הבטן שלכם", מעוצב בסגנון פרסומות למוצרי מדף רפואיים, עם קריינות אופיינית ועיצוב ויזואלי דומה לפרסומות תרופות.

בפתיחת הסרטון מוצג אדם הלובש חולצה של מפלגת "ביחד בראשות בנט", כשהוא אוחז בבטנו ונאנח מכאבים. הקריין פונה למצביעי בנט: "מצביעי בנט, סובלים מכאבי בטן? קשה לכם לעכל את האיחוד עם לפיד? תוקפים אתכם כאבים מצד שמאל?". בהמשך מוצגת אריזה של תרופה דמיונית בשם "האחדות פורטה". על האריזה נכתב שהתרופה "מונעת כאבי בטן מהחיבור ליאיר לפיד, ללא תופעות הלוואי של ממשלת שמאל על מלא". הקריין מבטיח למצביעים כי מדובר בפתרון חדש הכולל "גם ימין אמיתי וגם גיוס אמיתי, בלי תופעות הלוואי". הסרטון אינו מסתפק במתקפה על האיחוד בין בנט ללפיד. בחלקו השני מופיעה כתובית המציינת שהתרופה "מתאימה גם למצביעי ליכוד, שרשימת המועמדים ברשימתם בפריימריז גורמת להם לנדודי שינה". כך מנסה ארדן, שעזב את הליכוד לאחר למעלה משלושה עשורים בשורותיו, להציג את מפלגתו ככתובת למאוכזבים מהימין — הן מצד בנט והן מתוך הליכוד עצמו. מטוס מסתורי תועד בארה"ב ועורר דיונים בבלי | 12.08.26 המהלך הפרסומי מתרחש על רקע מצב סקרים קשה למפלגה החדשה. מאז הקמתה, "האחדות" נאבקת לעבור את אחוז החסימה. בסקר האחרון שפורסם בכאן חדשות, המפלגה לא עוברת את אחוז החסימה, בעוד מפלגת "ביחד" של בנט צנחה ל-13 מנדטים.

נפתלי בנט ( צילום: Sraya Diamant/Flash90 )

בעת הכרזתו על הקמת המפלגה, תקף ארדן את הליכוד ואמר: "אני נפרד מהבית הפוליטי שבו צמחתי יותר מ-30 שנה. לצערי אני כבר לא יכול לקרוא לו בית. נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב". מאז מתנהלים חילופי האשמות בין הליכוד לבין ארדן ואדלשטיין, כאשר בליכוד טענו כי "אדלשטיין וארדן הם פייק ימין ממורמרים".

במקביל, גם בנט מתמודד עם קשיים משמעותיים. לפי דיווחים, הוא מנהל מאמצים אינטנסיביים לצרף את חבר הכנסת חילי טרופר ואת חברי רשימת "בית ציוני" למפלגתו, על רקע הצניחה בסקרים. טרופר, לפי הדיווחים, בוחן במקביל גם את האפשרות להצטרף לריצה משותפת עם גדי איזנקוט.

הסרטון ההומוריסטי משקף את המאבק הקשה של המפלגות החדשות לגבש זהות ברורה ולמשוך מצביעים. בעוד ארדן מנסה להציג עצמו כאלטרנטיבה ימנית-אחדותית, הוא נאלץ להתמודד עם ספקנות הציבור ועם התחרות הקשה בזירה הפוליטית הצפופה.