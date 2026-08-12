שלט באיילון בעקבות עימות איזנקוט-דוד

העימות שהתפרסם באופן נרחב בין הפעיל מרדכי דוד לבין יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט ממשיך להעסיק את הציבור: אתמול (יום רביעי) הוצב על כביש איילון שלט בגודל ניכר ובו תמונתו של איזנקוט, יחד עם הכיתוב שמופנה כלפי דוד: "לך תשרת, תחזור אליי!".

השלט הוצב מספר ימים לאחר שהתפתח ויכוח בין השניים ביום שישי האחרון בחוף הים, במהלכו השמיע איזנקוט את המשפט האמור, שעורר תגובות רבות ברשתות החברתיות.

בנוסף לכך, דיווח אתמול הכתב טוביה יגלניק בגלי צה"ל כי מרדכי דוד מתכוון להרחיב את פעילותו בתל אביב החל מהשבוע הבא. לפי התכנית, הוא עומד לקיים אירועי סליחות ותפילה בליווי מערכות הגברה גדולות בכיכר הבימה ובכיכר דיזנגוף.

על פי התכנון, האירועים אמורים להתקיים במהלך חודש הסליחות במקומות מרכזיים בעיר. דוד אף לא שלל אפשרות לקיים תפילות בקרבת מקומות מגוריהם של אישים שונים.

בתגובה לדיווח, מסר מרדכי דוד: "תל אביב בחודש הסליחות, כל הכיכרות המרכזיים שלה - אנחנו הולכים לעשות תפילות עם רמקולים ענקיים וסליחות. ואם צריך נעשה גם תפילות מתחת לבתים של כל מיני אנשים - לא נפרט כרגע".