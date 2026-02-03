כשמרדכי דוד חסם את רכבו של אהרן ברק, המכונה התקשורתית נכנסה לטלטלה תוך דקות: "אנרכיה" ו"פגיעה בשלטון החוק" הפכו למילות המפתח. אבל מעבר למעשה עצמו, האירוע הזה הציף מחדש את היבלת הכי כואבת בשיח הציבורי: השאלה היא לא רק אם חסימת רכב היא פסולה אלא למה הזעזוע התקשורתי מופעל באופן סלקטיבי כל כך. כאן מתחיל המאבק האמיתי - לא על הכביש, אלא על המנגנון שמחליט עבורנו מתי מדובר ב"מחאה לגיטימית" ומתי ב"חציית קווים" (פוליטי)
פעיל הימין מרדכי דוד הגיע לחקירת משטרה בחשד להפרעה לסדר הציבורי, לאחר שחסם בימים האחרונים את רכביהם של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק ושל ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק | דוד אמר לפני החקירה: "אני גאה שחסמתי את אהרן ברק ואת אהוד ברק, אני חסמתי את הדיקטטור הגדול ביותר שקם לעם היהודי״ (משטרה)
פעיל הימין מרדכי דוד, שחסם בסוף השבוע בין היתר את רכבם של נשיא העליון לשעבר אהרן ברק ושל ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, הוזמן לחקירה במשטרה הערב. מוקדם יותר בוטל במפתיע זימונו לחקירה. כעבור שעות - זומן שנית (אנשים)
דרמה חריגה בוועדה לביטחון לאומי: דיון על אלימות נגד עיתונאים הפך לזירת עימות פוליטי חזיתי בין הקואליציה לאופוזיציה. הפעיל מרדכי דוד, נגדו הוצא צו הרחקה, נכנס לאולם וקיבל מחיאות כפיים, ובעקבות דברים קשים שאמר אב שכול – חברי כנסת מהאופוזיציה נטשו במחאה. הדיון הסוער הסתיים ללא הסכמות, תוך האשמות הדדיות על "חציית קווים" ו"הפקרת" עיתונאים (פוליטי, בארץ)
אחרי שנחקר בתחילת השבוע, עוכב היום פעיל הימין מרדכי דוד לחקירה נוספת - לאחר שחסם את רכבו של חבר הכנסת מ"הדמוקרטים" | מבקריו הטיחו כנגדו עד עתה שיש הבדל בין חסימת "איש ציבור" ובין חסימת עיתונאים. כעת ממשיכים לבקרו על תקיפת חבר הכנסת (בארץ)