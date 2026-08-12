מרד סיני ברוסיה: יותר מאלף פועלים הכניעו את הכוחות המזוינים ( צילום: מסך )

אירועים חריגים התרחשו לאחרונה ברוסיה, כאשר למעלה מאלף פועלי בניין סינים יצאו למחאה נגד כוחות המשטרה והמשמר הלאומי הרוסי בעקבות אי תשלום שכר במשך תקופה ממושכת. האירועים חושפים מתיחות גוברת בין עובדים זרים לבין המעסיקים והרשויות המקומיות באתרי תשתית רגישים במדינה.

ביום ט' באוגוסט השנה, באתר בנייה של מתקן כימי-גזי במחוז לנינגרד, פרץ עימות שהסלים במהירות. על פי הדיווחים, המתיחות החלה כאשר פועל סיני דרש את שכרו שלא שולם זמן רב, ונקלע לוויכוח עם הנהלת הפרויקט. ההנהלה הזעיקה את המשטרה, וכוחות חמושים הגיעו למקום בניסיון לעצור את העובד. בתגובה, יותר מאלף פועלים סינים הקיפו את רכבי המשטרה ומנעו מהם לצאת מהמקום עם העצור. תיעוד מהמקום הראה את רכב המשמר הלאומי מוקף בקהל גדול של מפגינים. בסופו של דבר, תחת לחץ כבד, נאלצו השוטרים לסגת ולשחרר את העובד.

מרד סיני ברוסיה: אלפי פועלים הכניעו את כוחות המשטרה - צילום: רשתות חברתיות מרד סיני ברוסיה: אלפי פועלים הכניעו את כוחות המשטרה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 2:28

זהו לא המקרה הראשון של תסיסה בקרב עובדים סינים ברוסיה השנה. באפריל האחרון, עשרות עובדים של חברת "Petro-Hehua" הפגינו ליד בית זיקוק בקומסומולסק על אמור במזרח הרחוק של המדינה. העובדים, שעבדו בפרויקט עבור חברת האנרגיה הממשלתית "רוסנפט", מחו על איחור בתשלום משכורותיהם.

במסגרת המחאה, יותר ממאה פועלים צעדו ברחובות העיר כשהם נושאים שלטים בשפה הסינית והרוסית, ובהם פנייה ישירה לנשיא ולדימיר פוטין ולמנכ"ל רוסנפט, איגור סצ'ין, בבקשה להתערבות. הרשויות הרוסיות הגיבו בחסימת הגישה למקומות המגורים של העובדים באמצעות כוחות ביטחון.

האירועים הללו מדגישים את התלות הרוסית בכוח עבודה סיני בפרויקטי תשתית גדולים, במקביל לקושי של מערכת האכיפה הרוסית להתמודד עם מחאות המוניות של עובדים זרים המתרחשות באזורים מרוחקים מהמרכז.