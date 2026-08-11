אחרי שבועות של שקט יחסי בגזרת מעצרי לומדי התורה - אתמול המשטרה חצתה קו אדום בוהק כשעצרה בחור ישיבה ליטאי מהמיינסטרים החרדי אחרי תעלול הסגרתי מכוער במיוחד. מהפרטים שהגיעו לידינו עולה תמונה קשה שאמורה להדליק את הנורות האדומות בצמרת ההנהגה החרדית.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ עם כל הפרטים על הפעילות מאחורי הקלעים - התגובות והאיומים.

הקרב על המודרנים

בית המשפט דחה את העתירה נגד בית הדין: זו המשמעות דוד קליין | 10.08.26

חבר הכנסת דן אילוז, ממתנגדיו הבולטים של חוק הגיוס שהודיע לפני מספר ימים על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, הגיש היום את מכתב התפטרותו מהכנסת. התפטרותו של אילוז תכנס לתוקף בעוד פחות מיומיים - ומי שצפוי להכנס לכנסת ולכהן כחבר כנסת מן המנין מטעם מפלגת הליכוד - הוא לא אחר מאשר שבתאי קטש יושב ראש המועצה הדתית בלוד, חרדי חסיד חב"ד מהעסקנים הבולטים והמוכרים של חב"ד בישראל.

בתוך כך מתברר שקטש הוא בפירוש לא הסממן החרדי הבולט של הליכוד. בימים האחרונים מתגבש מתחת לפני השטח מיזם רחב של קהילות חרדיות, המבקשות להתאגד כקבוצת השפעה אידיאולוגית בתוך תנועת הליכוד ולרכז סביבן את חברי הליכוד מהמגזר החרדי מכלל הקהילות והחוגים.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים, התככים והאינטריגות - וגם; איך כל זה קשור לסיעת הציבור החרדי של מוטי לייטנר?

מי מתדרך את 'הארץ'?

ידיעה שפרסם כתב עיתון הארץ אהרון רבינוביץ', עוררה סערה עצומה ורחש בחש במפלגת דגת התורה. לפי הפרסום של רבינוביץ' - ההנהגה הרוחנית של דגל התורה שוקלת להחליף את שני חברי הכנסת הוותיקים והמוצלחים משה גפני ואורי מקלב לטובת הכנסת פוליטיקאים אחרים לכנסת.

עצם התדרוך שהגיע דווקא לכתב הארץ, עורר תהיות גדולות בקרב עסקני דגל התורה כשהשאלה העיקרית שגם מותירה את אמינות התדרוך בסימן שאלה עצום זה המכתב המפורסם של מנהיג דגל התורה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שכתב רק לפני מספר חודשים במכתב הפרישה המפורסם של המפלגות החרדיות מהממשלה על חברי הכנסת של דגל התורה " עשיתם את שליחותכם נאמנה.

בביתו של המנהיג החרדי ר' דב לנדו, הכחישו אתמול לכתב חדשות 12 אלי הירשמן את הטענות והדגישו כי מדובר בפייק ניוז גמור ללא שום ביסוס עובדתי. רבינוביץ' בעצמו ציין בהגינות שמי שעומד מאחורי הספין הזה הוא יחצ"ן ספציפי. מערכת 'מעייריב' מעריכה בזהירות רבה, שמקור הספין נועד להכשיר דווקא חילופי גברא בסיעה האחות - אגודת ישראל, וכל הידיעה הזו נועדה לבחון את התגובות לעצם הרעיון של החלפת הנציגים המנוסים בנציגים חסרי ניסיון פרלמנטרי.

גורמים במפלגה ששוחחו איתנו העירו, שכמו בכל מקרה של תדרוך אנונימי - כדאי לבדוק מי הוא חבר הכנסת שמרוויח מעצם פרסום הספין. אותם גורמים חששו לנקוב בשמו של חבר הכנסת אבל לדבריהם - הם סומכים על הראש הישר של גולשי ומאזיני מהדורת מעייריב. האמת - אתגר לא קשה במיוחד. צפו במהדורה המלאה עם כל הפרטים.

חרדה בקנדה

נס בקהילה היהודית בקנדה: רכב שדהר לעבר התקהלות חסידי טאהש, נעצר לאחר שפגע במספר כלי רכב באירוע שהסתיים רק בנס ללא נפגעים בנפש.

לאור גל האנטישמיות הקשה שפוקד את יהודי קנדה בחודשים האחרונים, החסידים והאורחים שנכחו במקום היו משוכנעים ברגעים הראשונים כי מדובר בפיגוע דריסה מכוון, מה שעורר בהלה ומנוסה המונית מהזירה.

התיעוד המלא מהזירה, עם כל הפרטים והעדויות - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

חנן בן ארי כובש את החסידים

תיעוד מקעמפ של בחורי ישיבה חסידית מלונדון שנסעו לנפוש בעיירה החסידית נידוב בפולין, עורר עניין גם בחברה הישראלית. במהלך זיץ התעוררות מרומם שנערך לבחורים, נצפה הגה"צ אב"ד לימנוב מארה"ב, הידוע כפה מפיק מרגליות וכמשפיע חסידי בולט כשהוא מלהיב את הבחורים בשירה עוצמתית.

אלא שההפתעה הגיעה מכיוון המנגינה: הרב והבחורים זימרו בדבקות את המילים "השיבנו ה' אליך ונשובה" למנגינת השיר שחיבר והלחין הזמר חנן בן ארי.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם התיעוד שחרך את הרשת החברתית.