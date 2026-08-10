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לקראת כינוס רבבות החסידים

אב"ד ויז'ניץ הגיע לארץ לקראת הכינוס

הגה"צ רבי חיים מאיר הגר שליט"א יגיע בהקדמה של חודשים לארץ הקודש • ההגעה המוקדמת נועדה לפאר בנוכחותו את כינוס רבבות החסידים שיתקיים מחר בירושלים • התרגשות רבה בקרב חסידי החצר

הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)

התרגשות גדולה שוררת בחצרות ויז'ניץ: הגה"צ רבי חיים מאיר הגר שליט"א, אב"ד חסידות ויז'ניץ, יצא ממקום מושבו בארצות הברית לארץ הקודש בהקדמה של חודשים ארוכים.

לפי התכנון המקורי, היה אב"ד החסידות אמור להגיע לארץ רק לקראת ימי חודש תשרי הבעל"ט. אולם במהלך היום התקבלה החלטה להקדים את מועד ההגעה, וזאת על מנת להשתתף בכינוס רבבות החסידים שיתקיים מחר בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות גור בירושלים עיה"ק תובב"א, בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א.

ההחלטה על ההגעה המוקדמת התקבלה במטרה לפאר את מעמד הענק של החסידות בבירה בנוכחותו של אב"ד החסידות. בקרב אלפי חסידי החצר שוררת התרגשות רבה מההגעה המוקדמת, והערכות הן כי נוכחותו של הגה"צ שליט"א בכינוס תהווה את אחד מרגעי השיא של המעמד החשוב.

האדמו"ר מוויז'ניץהרב חיים מאיר הגרבבליהאדמו"ר מויזניץכינוס חסידים

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