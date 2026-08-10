יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, הפתיע אתמול בערב את תלמידי ישיבת אור ישראל כשהופיע והשתתף שעה ארוכה בפאנל מיוחד שנערך בקעמפ הישיבה בקמפוס האולפנה באבן שמואל - פאנל שנוהל בידי איש התקשורת ודובר בית ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו - אבי גרינצייג והשתתפו בו אנשי התקשורת חנני ברייטקופף, ישראל אלתר גרובייס, ישי כהן ואיצלה כץ.

גפני, שלא הופיע בשום קעמפ מלבד הקעמפ של אור ישראל - לא אכזב, ולפחות על הנייר הוא סיפק את הסחורה כשסיפק רגעים מרתקים, משעשעים וכמובן - כותרות שיצאו לתקשורת וגררו תגובות מהמערכת הפוליטית.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים, ההתבטאויות והתגובות במערכת הפוליטית.

לייבש את הצומי

בתקופה האחרונה אין כמעט חרדי שלא נתקל בשלטי הבחירות שנתלו כמעט בכל הריכוזים החרדים ומחוצה להם - עם האות ג' המיתולגית של מפלגת יהדות התורה - ותמונתו של מוטי לייטנר - נציג המפלגה המודרנית בבית שמש שדורש להשתלב באחת המפלגות החרדיות בטענה כי זהו רצון הציבור החרדי.

חברי הכנסת החרדים שהופיעו במהלך בין הזמנים האחרון בקעמפים הרבנים בעולם הישיבות - בחרו להתעלם במודע מהרצת המפלגה ובירור קצר שצוות מעייריב ערך עם גורמים בכירים ביהדות התורה ובש"ס מעלה, כי במפלגות החרדיות בחרו באופן מכוון לייבש את תאוות הצומי כלשונם, של מוטי לייטנר.

כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

להתנהג בגלותיות

בצל המתיחות הגואה והמחאות הסוערות של חלקים נרחבים מהקהילה היהודית בניו יורק נגד ראש העיר המוסלמי והאנטי-ישראלי, זוהראן ממדאני, נשמע אמש קול תקיף ויוצא דופן מתוככי הקהילה החרדית בארה"ב. האדמו"ר מסאטמר יצא במתקפה חריפה נגד המפגינים והמוחים נגד ראש העיר, והגדיר את מעשיהם כ"התגרות באומות".

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הציטוטים מהדברים שחוללו סערה בקהילה היהודית בניו יורק.

ראש הישיבה וחבר המועצת ממנהיגי הציבור הליטאי הגאון רבי משה הלל הירש שהשתתף בקעמפ ועידת בני הישיבות שמלון חפץ חפץ חיים, ענה לשו"ת ארוך שהוצג בפניו על ידי המשגיח הגאון רבי מרדכי פיש. השאלה הראשונה שהרב פיש הציג בפני ר' משה הלל - נגעה כמובן לגזירת הגיוס המרחפת מעל ראשם של לומדי התורה בישראל.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם התשובות המלאות, הציטוטים והשאלות המרתקות.

בשמים, מלאכים בוכים על ילד

בשבוע האחרון התפרסם תיעוד של קבוצת תלמידי ישיבה מישיבת חברון, שרים בציון הרשב"י במירון שיר קצבי ונוגה. התיעוד חרך את הרשתות בין היתר בשל העובדה שאף אחד לא באמת הכיר את מילות השיר והלחן שהושר על ידי הבחורים במשך דקות ארוכות.

מילות הפזמון כוללות את המילים - והלכת בלי לומר דבר, בטח איך הלב שלך עכשיו נשבר. בשמים מלאכים בוכים על ילד. שנעקד לו על מזבח הספק. מדובר בשיר מרגש ול'מעייריב' כבר גונבו שמועות על מספר זמרים שמעוניינים לרכוש מהיוצר והמלחין.

כל הפרטים מתחרות המלחינים, הקבוצות המתמודדות והשיר המנתח - במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפיקנטריה והאירועים שנלוו לאירוע. צפו.