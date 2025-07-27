מחנה בני תורה הוא מחנה קיץ חרדי המופעל על ידי ישיבת עטרת ישראל, ומהווה מסגרת חינוכית ייחודית לילדים ובני נוער בתקופת חופשת הקיץ. המחנה משלב בין לימוד תורה לפעילויות חינוכיות ופנאי, תוך שמירה על אווירה רוחנית ודתית גבוהה. קעמפ בני תורה נחשב לאחד ממחנות הקיץ המובילים במגזר החרדי, ומושך אליו מדי קיץ מאות משתתפים מרחבי הארץ.

המחנה מציע תכנית עשירה ומגוונת הכוללת שיעורי תורה, פעילויות ספורט, טיולים, משחקים קבוצתיים ופעילויות יצירה. הצוות החינוכי של מחנה בני תורה מורכב ממדריכים מנוסים ואנשי חינוך מוסמכים, המקפידים על אווירה חמה ומשפחתית לצד שמירה על ערכי התורה והיהדות. המחנה פועל במתקנים מאובזרים ומותאמים, תוך דגש על בטיחות ורווחת המשתתפים.

הפעילות במחנה בני תורה מתאפיינת בשילוב ייחודי בין רוחניות לבין פעילות גופנית ופנאי. בשעות הבוקר מתקיימים שיעורי תורה וחזרה על החומר הנלמד במהלך השנה, ואילו אחר הצהריים מוקדשים לפעילויות ספורט, משחקים ופעילויות חברתיות. המחנה מקפיד על יצירת אווירה של אחווה וידידות בין המשתתפים, תוך טיפוח ערכים של כבוד הדדי, עזרה לזולת ואהבת ישראל.

ישיבת עטרת ישראל, המפעילה את המחנה, ידועה כמוסד תורני מוביל בעולם הישיבות, והמחנה משקף את גישתה החינוכית המיוחדת. המחנה מהווה המשך טבעי לפעילות הישיבה במהלך השנה, ומאפשר לתלמידים להמשיך בלימוד ובצמיחה רוחנית גם בתקופת החופש. רבים מבוגרי המחנה ממשיכים את דרכם בישיבת עטרת ישראל או במוסדות תורניים אחרים.

המחנה מקפיד על תקשורת שוטפת עם ההורים ומעדכן אותם באופן קבוע על פעילויות המחנה ועל התקדמות ילדיהם. ההורים מקבלים דיווחים על הפעילויות השונות, על האווירה במחנה ועל ההתנהלות החינוכית. המחנה גם מקיים ימי הורים מיוחדים בהם ההורים מוזמנים להגיע ולהתרשם מהפעילות ומהאווירה הייחודית של מחנה בני תורה.