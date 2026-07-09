הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה הפך לזירת התגוששות פוליטית ורגשית, כאשר הלומי קרב שהגיעו לדרוש הכרה שוויונית בחוק התעמתו בחריפות עם חברי הכנסת. הלחץ הציבורי והמשפטי הכבד, לצד המתח הפוליטי בתוך הקואליציה, אילצו את הצדדים להגיע לפשרה מהירה כדי למנוע פיצוץ בחקיקה. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ - עם כל הפרטים.

כסף בשחור

בשיחה חשופה עם העיתונאי קובי ישראל, הרב אריה מושקוביץ, מבכירי ארגון צבע שחור חושף את המספרים המטורפים מאחורי קמפיין החירום: לדבריו - "עם ישראל תרם את חלקו". הוא מספר על על המכונות קפה שנתרמו עבור הבחורים שנעצרו או כאלה שניסו לעצור אותם, ומדבר גם על הירידה הדרמטית בגיוס למסלולים החרדיים והאזהרה למי שינסה לצחוק על הארגון שלו - "זה לא עובד עלינו". הראיון המלא - במהדורת מעייריב שלפנים.

מאחורי הקלעים: כך הושג הרוב לחוק יסוד לימוד תורה דוד קליין | 02.07.26 1

סוף זמן שכזה

פרסום ראשון: ראש ישיבת קפלן הגאון רבי בונים שרייבר, צפוי למסור מחר, יום שישי בשעה 12 בצהריים שיעור כללי בהיכל ישיבת אור ישראל בפתח תקווה. מדובר באירוע שנחשב לחריג במיוחד בעולם הישיבות מכמה וכמה סיבות - הבולטת שבהן - עצם העובדה שמתקיים שיעור כללי ביום שישי בשעה 12 בצהריים. כל הפרטים בפרסום ראשון במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

זעקת הבוגרים

תקופה של אי-ודאות עוברת על אחד המפעלים החשובים והוותיקים ביותר בעולם הישיבות: ״מחנה בני תורה״ של ישיבת עטרת ישראל מייסודו של ראש הישיבה הנערץ הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זכר צדיק וקדוש לברכה, שנועד לשלב את תלמידי הישיבות התיכוניות החרדיות (תיכוניסטים בלע"ז) עם תלמידי הישיבות הקדושות.

ל״בבלי״ נודע כי המחנה נקלעה לקושי תקציבי חסר תקדים, שמאיים על המשך פעילותו הסדירה. המשבר, שהחל בצל צמצום משמעותי בשני צינורות מימון מרכזיים, מעמיד את הנהלת המחנה בפני אתגר כמעט בלתי אפשרי.

לכאן - נכנסו בוגרי המחנה, שהחליטו לא לוותר על מפעל חייו של רה"י זצוק"ל - והפרטים המלאים במהדורת מעייריב שלפניכם. גוט שאבעס.