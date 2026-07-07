הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, מציב היום קו אדום וברור המגדיר מחדש את סדרי העדיפויות של תנועת ש"ס. במכתב מכריע שנשלח ליו"ר התנועה, ח"כ אריה דרעי, מבהיר המנהיג הספרדי כי "התורה למעלה מהכל", ומורה על רתימת הכוח הפוליטי החרדי למען השלמת יעדי הדת המרכזיים בנושא הגיוס – גם במחיר תמיכה בחוקים שנויים במחלוקת - כמו למשל חוק התקשורת של השר שלמה קרעי.

מאחורי הקלעים התנהל קרב אימתנים שנוהל בידי בכירים בערוץ 12 שחגגו אתמול את ההחלטה של ש"ס ויהדות התורה לקבור את רפורמת התקשורת של קרעי שעשויה לדבריהם לשרת את האינטרסים של ערוץ 14 על חשבון השליטה של ערוץ 12 בשוק התקשורת.

מאחורי הקלעים נשלחו לוביסטים לבתי הרבנים הספרדים, אבל גם בכירים בערוץ 14 לא טמנו את ידיהם בצלחת והתוצאה הגיעה היום עם הכרעתו של המנהיג הספרדי בעד חוק התקשורת של קרעי, בתמורה לחוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים של דרעי.

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כעת עולה השאלה - האם דגל התורה תשלב כוחות לפי הנחיית המנהיג הספרדי כדי לתת את המכה האחרונה לערוץ 12 המשדר הסתה פראית ויומיומית נגד עולם התורה והמגזר החרדי, או ששוב יהיו חילוקי דעות שיורידו את החוק סופית מסדר היום ויעניקו את המשך השליטה לערוץ 12. מהדורת מעייריב בהגשת איצלה כץ עם כל הפרטים. צפו ותהנו.

בדרך לאוטונומיה חרדית

מול גל הסנקציות והמהלכים המשפטיים שכוונו לערער את היציבות הכלכלית של לומדי התורה, התגבשה בשבועות האחרונים תגובת נגד מפתיעה ועוצמתית. מה שהחל כניסיונות נקודתיים להתמודד עם המצב, הפך לתנועה רחבה במגזר העסקי והפרטי, המבקשת להחליף את התקציבים הממשלתיים הנגדעים במערכות כלכליות עצמאיות, המבוססות על סולידריות קהילתית טהורה.

במהדורת מעייריב שלפניכם תוכלו למצוא את כל הפרטים על הפרוייקטים הייחודיים הנותנים תשובת נגד כלכלית לסנקציות שהוטלו על עולם התורה בהנחיית בג"ץ והיועמ"שית - מדיור מהנחה ועד כרטיס הנחה במגוון בתי עסק.

גולדקנופף נותר הלום

מה שהתחיל כדיון שגרתי בוועדה בנושא הצעת "חוק יסוד לימוד תורה", הידרדר במהירות למפגש חזיתי טעון ורווי רגשות בין יושב ראש אגודה חבר הכנסת יצחק גולדקנופף לבין הלומי קרב שהגיעו לדרוש תשובות.

הוויכוח הזועם והמתוקשר בין הציבור הכללי לציבור החרדי מגיע לשיאים חדשים בתקופה האחרונה ונראה שצפויים עימותים ופיצוצים נוספים בין מילואמיניקים והלומי קרב לנציגים חרדים. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

האקזיט החרדי בארקיע

שנים אחרי רכישת אל על בידי משקיע חרדי, יזם הנדל"ן החרדי המצליח, עזרא אונגר, אברך חסידי בן 36 מבורו פארק, נמצא בעיצומו של משא ומתן דרמטי לרכישת חברת התעופה הוותיקה "ארקיע". הידיעה, שהחלה כשיחת מסדרון בפורומים כלכליים, הפכה לשיחת היום ברחוב החסידי כולו.

מה מניע יזם נדל"ן חרדי מניו יורק לרכוש חברת תעופה ישראלית? והאם יש קשר בין העובדה כי ארקיע מחללת שבת לעיסקה? כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

ביקור פתע

אירוע חריג נרשם אתמול בהיכל ישיבת צאנז בנתניה. בעוד הבחורים שקועים בלימודם במבנה הזמני של הישיבה – הניצב במקומו בעקבות שיפוצים מקיפים בהיכל הקבוע – הבחורים הופתעו לראות את דמותו של המקובל הגאון הצדיק רבי יעקב עדס נכנסת בשערי היכל הישיבה.

התיעודים - ויתר הפרטים בהרחבה - במהדורת מעייריב שלפניכם.