במהלך טיסה מתל אביב לבנגקוק, תינוק כבן שנתיים חש ברע | צוות המטוס פעל באופן מיידי בהתאם לנהלים, ובתיאום עם הגורמים הרפואיים הוחלט לבצע נחיתת חירום באדיס אבבה | עם הנחיתה, הנוסעים הרלוונטיים הופנו למרפאה מקומית בנמל התעופה, שם עברו בדיקות וקיבלו טיפול רפואי (תעופה)
לאחר שהוועדה הבין-משרדית אישרה בשבוע שעבר להסיר את המגבלה שאסרה עד כה על חברות תעופה זרות להחנות מטוסים לחניית לילה בנתב"ג - אישור שבפועל מאשר לוויזאייר, להקים בסיס בישראל, באגף התחבורה בהסתדרות מתכוונים להכריז על סכסוך עבודה בענף התעופה (תעופה, בארץ)
חברת התעופה הישראלית ארקיע הודיעה כי שבה להפעיל את הטיסות לתאילנד במסלול הקצר, דרך שמי סומליה | לפי החברה, האישור נכנס לתוקף באופן מיידי והיא תפעל בהקדם לכך כבר בטיסות הקרובות | עוד נמסר כי "ההסדרה הושגה בתום מאמצים אינטנסיביים של גורמים רבים" (תעופה)
ארקיע רשמה השבוע הישג משמעותי בקו הטיסות הישיר להאנוי, וייטנאם | הטיסה, שהמריאה מנתב"ג, נחתה ביעד בזמן שיא של 10 שעות ו-12 דקות – הזמן הקצר ביותר שנמדד אי פעם בקו זה בין שתי המדינות | הקיצור המשמעותי בזמן הטיסה התאפשר בזכות שימוש בנתיב הצפוני, מסלול אופטימלי שחוצה שורה של מדינות ומנצל תנאים נתיביים נוחים (תעופה)
האביב הליטאי מעולם לא נראה קרוב יותר: בעונת הקיץ הקרובה, חברת ארקיע תפעיל שלוש טיסות שבועיות לבירת ליטא. בענף הנסיעות למגזר החרדי מברכים על המהלך המתוכנן שיקל על הטיסות לווילנה, קובנה והסביבה. כל הפרטים על לוח הטיסות החדש (בעולם)
הסערה שפקדה את ישראל לא פסחה על נמל התעופה: מטוס מאתונה לא הצליח לנחות בישראל והופנה ללרנקה • לאחר שעות של המתנה ורגיעה ברוחות, שבו הנוסעים לישראל • עומסים כבדים ועיכובים בטיסות 'אל על' מניו יורק, פריז ודובאי • מטוסים רבים נאלצו לבצע סבבי המתנה ממושכים באוויר עד לקבלת אישור נחיתה (בארץ)
תאונה חריגה אירעה הבוקר בנמל התעופה JFK בניו יורק כאשר מטוס יפני שביצע נסיעה לאחור בשדה, התנגש במטוס חכור של חברת ארקיע וגרם לו נזק | בעקבות האירוע הטיסה לתל אביב, שעליה אמורים להיות כ-270 ישראלים נדחתה | הנוסעים ממתינים בטרמינל, ללא מועד חלופי לטיסה לישראל (תעופה)
החל מחודש פברואר הקרוב, חברת התעופה ארקיע תשיק קו טיסות ישיר חדש למינסק, בירת בלארוס | הטיסות יופעלו פעמיים בשבוע - בימי שני ושישי - ויאפשרו חיבור נוח ומהיר בין ישראל לבלארוס, ללא צורך בטיסות קונקשן (תעופה)
טראמפ הזמין לפגישה את כל 20 שורדי השבי החיים ששוחררו בעסקת החטופים | טראמפ רצה לשלוח מטוס של חיל האוויר האמריקני כדי שיביאו אותם מישראל, אלא שלבסוף הוחלט כי השבים יוטסו בטיסת ארקיע | בני המשפחות חוששים מפגיעה בבריאות השבים בזמן הנסיעה, וכי ההתנהלות היא מעבר לחוסר רגישות - ואף גובלת בסיכון למצבם | הטיסה והסערה (מדיני)
לאחר משבר אבטחה שאיים על קו התעופה, חברת התעופה הישראלית ארקיע הודיעה קיבלה אישור רשמי לחידוש הטיסות הישירות לבאקו, בירת אזרבייג'ן, יעד אהוב על הישראלים | טיסת הבכורה של ארקיע ליעד המבוקש תצא בעוד שבוע בדיוק, שלוש פעמים בשבוע (תעופה)
בשל סידורי האבטחה הצפויים עם נחיתת הנשיא ובמהלך ביקורו, צפויים עיכובים בטיסות הממריאות והנוחתות | חברות התעופה הישראליות הודיעו כי בעקבות ביקורו הצפוי מחר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ייתכנו שינויים בלוח הטיסות (תעופה)
בית המשפט פסק כי חברת תעופה ישראלית תפצה זוג הורים וארבעת ילדיהם, לאחר שטיסתם מפריז לישראל נדחתה והמשפחה נאלצה להישאר בפריז לכל סוף השבוע | השופט ברקאי קבע כי מדובר בביטול טיסה לכל דבר, וכי האחריות על האירוע מוטלת במלואה על החברה (תעופה, חוק ומשפט)
טיסות של ארקיע וסאן דור הישראליות שהיו דרכם למונטנגרו נאלצו לבצע היום נחיתות חירום באלבניה | טייסי שתי החברות ניסו פעמיים לנחות בנמל התעופה של מונטנגרו ולאחר שמזג האוויר לא איפשר זאת נאלצו לנחות בטיראנה שבאלבניה (תעופה)
חברת התעופה הישראלית 'ארקיע' הודיעה היום כי תחכיר מטוס רחב גוף מדגם Airbus A330-200, שיתחיל לפעול כבר בחודש הקרוב | המטוס ישמש את קווי ארקיע הארוכים ליעדים פופולריים במיוחד כגון ניו יורק, בנגקוק ויעדים נוספים בתאילנד, ויציע חוויית טיסה משודרגת, עם מחלקת עסקים מתקדמת (תעופה)
חברת התעופה ארקיע ביצעה בסוף השבוע טיסת הדגמה לרשות התעופה האזרחית של ישראל, באמצעות מטוס ה-A321LR של החברה, שהופעל על ידי טייסי ודיילי החברה - ללא נוסעים כלל |הטיסה התקיימה במסגרת תהליך קבלת רישיון ההפעלה לחציית האוקיינוס האטלנטי - צעד מרכזי בהיערכות החברה לטיסות ליעדים נוספים בצפון אמריקה, וניו יורק (תעופה)