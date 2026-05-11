בית המשפט: ארקיע תפצה 115 נוסעים ב-4 מיליון ש"ח

פסק דין מהדהד ניתן השבוע בבית המשפט השלום בבת ים, כאשר חברת התעופה ארקיע חויבה לפצות 115 נוסעים בסכום כולל של כארבעה מיליון שקלים, בגין עיכוב טיסה שנמשך כיממה שלמה. הנוסעים, שמצאו עצמם תקועים במרקש שבמרוקו בשל תקלה טכנית במטוס, יקבלו כל אחד כ-4,000 שקלים כפיצוי.

השופטת רונית אופיר קבעה בפסק דינה כי חברת התעופה לא עמדה בחובותיה על פי חוק שירותי תעופה, ודחתה את טענות החברה לפיהן מדובר ב'נסיבות מיוחדות' שאינן בשליטתה. הפסיקה מהווה תזכורת חשובה לחברות התעופה על היקף האחריות המוטלת עליהן כלפי הנוסעים.

בין 'נסיבות מיוחדות' לחובת הגנת הצרכן

במהלך ההליכים המשפטיים, ניסתה ארקיע לטעון כי התקלה במערכת גלגלי המטוס מהווה 'נסיבות מיוחדות' ובגדר כוח עליון שאינו בשליטתה. החברה טענה כי מדובר בתקלה נדירה במיוחד, שאינה ניתנת למניעה במסגרת התפעול השוטף.

אולם בית המשפט דחה את הטענות הללו על הסף. השופטת אופיר הבהירה כי חוק שירותי תעופה הוא חוק צרכני המעניק הגנה רחבה לנוסעים, וכי רק אירועי קיצון כמו מלחמה, אסון טבע או מזג אוויר קיצוני מצדיקים פטור מפיצוי. תקלות טכניות, גם אם נדירות, הן חלק בלתי נפרד מסיכוני הפעלת כלי טיס ונמצאות באחריות החברה.

ביקורת על הטיפול האיטי בתקלה

מעבר לעצם התקלה הטכנית, נמתחה ביקורת חריפה על אופן ניהול האירוע במרוקו. מעדויות צוות החברה שהובאו בפני בית המשפט עלה כי השגת החלקים הנדרשים לתיקון התעכבה שעות ארוכות, ובסופו של דבר בוצע תיקון באמצעות חלקים שכבר היו קיימים במטוס.

עובדה זו חיזקה את קביעת בית המשפט כי החברה לא הוכיחה שנקטה ב'כל האמצעים' האפשריים כדי למנוע את עוגמת הנפש מהנוסעים הממתינים. השופטת ציינה כי על חברת תעופה מוטלת חובה להיערך מראש לתקלות אפשריות ולפעול במהירות למציאת פתרונות, דבר שלא נעשה במקרה זה.