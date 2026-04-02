במהלך טיסה מתל אביב לבנגקוק, תינוק כבן שנתיים חש ברע | צוות המטוס פעל באופן מיידי בהתאם לנהלים, ובתיאום עם הגורמים הרפואיים הוחלט לבצע נחיתת חירום באדיס אבבה | עם הנחיתה, הנוסעים הרלוונטיים הופנו למרפאה מקומית בנמל התעופה, שם עברו בדיקות וקיבלו טיפול רפואי (תעופה)
מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן בוועידת הכלכלה: 180 אלף ישראלים חזרו במסגרת מבצע 'חזרה בטוחה' • המקבילים שלנו בעולם מתפעלים מהיכולת לנהל מערך טיסות תחת אש | הערכות מצב שוטפות לשמירה על רציפות תפקודית (תחבורה)
שעות לאחר התאונה החריגה הלילה בנמל התעופה לה-גווארדיה בניו יורק, כאשר מטוס שנחת, התנגש לאחר הנחיתה במשאית כיבוי שהסתובבה בשדה, הערב הופץ תיעוד דרמטי של רגעי ההתנגשות | לפחות 41 בני אדם נפצעו בדרגות שונות ופונו לבתי החולים בעיר, מתוכם שני אנשי קרקע נפצעו | על המטוס היו 72 נוסעים ו-4 אנשי צוות | צפו בתיעוד (תעופה)
בתום הערכת מצב הוחלט כי מספר הנוסעים היוצאים בטיסה אחת מנתב"ג ירד מ-120 ל-50, החל מחצות | כמו כן, טיסה אחת בלבד תמריא פעם בשעה, ואחת אחרת תנחת פעם בשעה - במקום המראה של שני מטוסים ונחיתה של שני מטוסים פעם בשעה (תעופה)
בהערכת מצב שמתקיימת בשעות אלו בין פיקוד העורף לבין משרד התחבורה נידונה האפשרות לשנות את חלוקת המושבים בטיסות מיוחדות שיועדו לפינוי אזרחים אמריקנים מישראל | אם המתווה יאושר, מאות ישראלים נוספים יוכלו להצטרף לטיסות שיוצאות מהארץ | במקביל נבחנות גם הקלות נוספות (תעופה)
לקוחה שנסעה עם ענקית הלואו קוסט ריינאייר ותבעה מהחברה פיצויים, הצליחה לעקל מטוס של החברה לאחר שקיבלה צו הוצאה לפועל מבית המשפט | בחברה מכחישים: "כל התיאורים של עיקול שגויים עובדתית וכי לא עוקלה אף טיסה" | הסיפור המלא (תעופה)
ענקית הלואו-קוסט וויז אייר מאשרת כי בעקבות ההסלמה, החברה משעה את כל טיסותיה לישראל וממנה, עד ה-29 במרץ | מדובאי, אבו דאבי, עמאן וערב הסעודית - מיעדי אירופה - עד אמצע ספטמבר | מהחברה נמסר כי בטיחותם וביטחון הנוסעים, הצוות והמטוסים בראש סדר העדיפויות של החברה, הנמצאת בקשר ישיר עם כל הנוסעים אשר מושפעים מהמצב (תעופה)
טיסת פנים בארצות הברית נאלצה לסטות ממסלולה ולנחות עקב איום על פצצה במטוס | לאחר הנחיתה בנמל, כוחות ביטחון עלו לטיסה והורידו ממנה בכוח את אחד הנוסעים, תוך כדי שכולם התבקשו להרים ידיים באוויר ולהוריד ראשים | צפו בתיעוד החריג (תעופה)
הממשלה אישרה לפני זמן קצר במשאל טלפוני דחוף, את המבצע המכונה 'כנפי ארי', מבצע שנועד להחזיר את אלפי הישראלים שנתקעו מחוץ לישראל בשל פרוץ מלחמת שאגת הארי | בנוסף, אלו הנתונים של הישראלים שנכנסו עד כה לישראל (חדשות תחבורה)
משרד התחבורה הכריז על מתווה מדורג להשבת כ-100 אלף אזרחים התקועים בחו"ל, במסגרתו יופעלו טיסות נכנסות בלבד לאורך כל שעות היממה | מבצע השבת הישראלים השוהים בחו"ל צפוי להימשך בין שבוע לעשרה ימים, כך עולה מתוכנית "כנפי הארי" שהציגה הערב שרת התחבורה (חדשות)
חברת התעופה האירופית וויז אייר תשתלב במבצע להשבת אזרחי ישראל, ותפעיל למעלה מ-50 טיסות יומיות מרחבי אירופה | במקביל, אל על התחייבה להשיב את כלל לקוחותיה לישראל ללא תוספת תשלום, מלמעלה מ-20 יעדים ברחבי העולם (בארץ)
שרת התחבורה, מירי רגב, הודיעה כי נערכים לפתיחת השמיים באופן מדורג - החל משבוע הבא, כבר ביום ראשון | "הנחיתי את מנהל רשות התעופה האזרחית להיפגש עם חברות התעופה על מנת שיהיו ערוכות לפתיחת השמיים באופן מדורג החל מהשבוע הבא - בהתאם להתפתחויות הביטחוניות", אמרה | על פי ההערכות כ-150,000 ישראלים תקועים בחו"ל (שאגת הארי)
חברת אל על מודיעה על היערכות למבצע חילוץ ענק עם פתיחת נתב"ג, הכולל טיסות ישירות מארה"ב, המזרח ואירופה. התוכנית כוללת פתרונות יצירתיים כמו נחיתות בטאבה ובעקבה בתיאום גורמי הביטחון, כאשר לקוחות החברה שטיסתם בוטלה יוחזרו ללא עלות נוספת (בארץ)