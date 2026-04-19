דרמה בשחקים: נוסע ישראלי כבן 70 התמוטט אתמול (שבת) במהלך טיסה שיצאה ממולדובה לישראל. צוות המטוס נאלץ לבצע נחיתה בטורקיה בשל האירוע הרפואי המורכב של הנוסע.

האירוע התרחש בטיסה של חברת התעופה HiSky, שהמריאה מנמל התעופה של קישינב, בירת מולדובה, בדרכה לישראל. במהלך הטיסה חש הישראלי ברע באופן פתאומי. צוות המטוס הוזעק לטפל בו והעניק לו סיוע רפואי ראשוני במקום, אך מצבו המשיך להידרדר במהירות.

עם הנחיתה בטורקיה המתין צוות רפואי שפינה את הישראלי לבית חולים מקומי, שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. במשרד החוץ מלווים את משפחת הנפטר ופועלים מול הרשויות בטורקיה על מנת להביא אותו לקבורה בישראל.

בארגון זק"א עדכנו כי הם פועלים בשעות אלה מול משרד החוץ הישראלי להבאת גופתו של הנפטר לישראל בהקדם האפשרי, כדי לאפשר את קבורתו בארץ בהתאם לרצון המשפחה.