כמה ימים לאחר הפיצוץ במגעים עם מולדובה, המדינה הודיעה לסוכנויות הנסיעות על ביטול כלל הטיסות הסדירות מישראל | נזכיר כי רק לאחרונה הזהירו בישראל, כי צעד שכזה יגביר את המתח השורר גם ככה - בין המדינות (חרדים)
רגע לפני ראש השנה, בישראל מאשימים את ממשלת מולדובה בהכשלת המתווה לנסיעת האלפים לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן | לטענת הצוות הישראלי, בממשל המולדובי "עשו הכול כדי שלא להכשיר את ההסכם שהתגבש" | מחר צפויה להתקיים פגישה מכרעת בשאלה האם רומניה היא הדרך בה יעברו אלפי הישראלים, בדרכם לציון הקדוש באומן שבאוקראינה (חרדים, בעולם)
המאמצים הדיפלומטיים בין מדינת ישראל לבין מולדובה להסדרת טיסות השכר לחסידי ברסלב לראש השנה – קרסו | לאחר שבועות של משא ומתן, שבו הוסיפה מולדובה תנאים חדשים שוב ושוב, ההסכם בוטל סופית | אלפי חסידים כבר נערכים לנסוע בדרך עוקפת, דרך רומניה ופולין על מנת להגיע לעיר אומן בזמן (חרדים)
ממשלת מולדובה העבירה לישראל דרישות לקראת טיסות החסידים לאומן בחגי תשרי, כולל הקמת טרמינל, מימון ציוד, שוטרים ישראלים, שילוט בעברית, מזון לנוסעים והעברת תקציב עד 3 בספטמבר | משרד החוץ בוחן את הדרישות כדי להגיע להסכם.במקביל, אוקראינה הודיעה שלא תאפשר כניסת יהודים לפני ראש השנה, בטענה למצב ביטחוני ואיסור התקהלות | עם זאת, גורמים מעריכים שההצהרות הן חלק ממשא ומתן, כפי שקרה בשנים קודמות (חרדים)
כמידי שנה, אחר הנושאים הבוערים בתקופה זו - הוא נסיעתם של עשרות אלפי חסידי ברסלב לאומן. מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, מדובר בפרויקט מאתגר ובעייתי, והשנה נוספה גם בעיית העריקים אשר עשויים להיעצר בנתב"ג | חבר הכנסת פרוש, המסייע רבות לפרויקט אומר לכתבנו: "עובדים על זה כבר חודשים רבים" (חרדים)
כחודש לפני ה'קיבוץ' באומן, ובצל החשש בחסידות ברסלב כי היועצת המשפטית לא תאפשר לחסידים הצעירים בגיל הגיוס לטוס לשהות בראש השנה בסמוך לציון רבי נחמן באומן, הערב פורסם כי הממשלה פועלת להסדרת הטיסות, והחליטה להקצות 10 מיליון שקלים מחמישה משרדים לטובת הטיסות לאומן בראש השנה, כתשלום למולדובה לטובת תשתיות קליטת החסידים (חרדים)
בעיצומו של הגל
האנטישמי ששוטף את אירופה: ראש ממשלת מולדובה נפגש עם רבה של המדינה הרב פנחס זלצמן והצהיר -
"לא ניתן לאנטישמיות להכות שורש במולדובה" | השניים דנו בשימור המורשת היהודית במדינה, בפיתוח מוסדות
הקהילה היהודית ובהעמקת שיתוף הפעולה בין הקהילה לרשויות (חרדים)
בעקבות פנייתו של הרב הראשי של מולדובה, יהודים רבים תושבי המקום יצאו באמצע יום העבודה לתפילה בציון המקובל הפלאי הרה"ק רבי שבתי מראשקוב זיע"א, מגדולי תלמידיו של הבעש"ט הקדוש לרגל יום ההילולא | צפו בתיעוד (חרדים)
חילול קברים יהודיים בקישינב וגרפיטי על בית כנסת מעוררים דאגה רבה בקהילה היהודית במדינה • רבה של מולדובה, הרב פנחס זלצמן, קורא לשלטונות לנקוט בצעדים מהירים ונחרצים על מנת לגדוע במהירות את גל האנטישמיות במדינה (חרדים)