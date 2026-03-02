משרד החוץ הודיע היום כי אזרח ישראלי מת לאחר שהתמוטט במהלך טיסה ממולדובה לישראל | בעקבות האירוע המטוס ביצע נחיתה בטורקיה, שם פונה הנוסע לבית חולים מקומי ושם נקבע מותו | המשרד מלווה את משפחת הנפטר ופועל מול הרשויות בטורקיה כדי להביא את גופתו לקבורה בישראל (תעופה)
אחות ישראלית וותיקה בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים הצילה חיים של נוסע בטיסה מאתיופיה לישראל | לדבריה, הנוסע עבר כנראה חנק חלקי. היא ביקשה שישכיבו אותו ופעלה בתנאי שדה, עד שהנוסע פקח את עיניו (תעופה)
צוותי רפואה העניקו טיפול רפואי לחתן בן 34 שהתמוטט באולם אירועים בקיבוץ במועצה האזורית גזר | אחד המוזמנים באירוע תיאר את השתלשלות העניינים: "ראיתי המולה וצעקות לעזרה והבחנתי בחתן שהתמוטט ועבר דם לב" (בארץ)
לפחות 20 בני אדם נהרגו במרוקו לאחר התרסקות שני מבנים בעיר פס, כוחות ההצלה עדיין עמלים בשעות אלו באתר האסון | לפי הדיווחים, 15 בני אדם נפצעו בדרגות פציעה שונות ופונו לבתי החולים באזור, בשלב זה הרקע לאירוע עדיין אינו ברור (חדשות)
איש הנדל"ן משה רגובי, בנו של היועץ הרפואי הבכיר הרב שמעון רגובי יו"ר 'מזור', שהתמוטט באופן פתאומי ואושפז במצב קשה - התעורר וחזר לעצמו | אביו ל'בבלי': "מוישי התעורר וחזר לעצמו כאילו לא קרה כלום" (חרדים)
כונני ארגון הצלה הוזעקו לבני ברק בעקבות דיווח על גבר שהתמוטט ברחוב | הכוננים ביצעו פעולות החייאה מתקדמות בגבר בן 55, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים איכילוב בתל אביב | הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואת 'משה בן דינה' לרפואה שלמה (בארץ)