איגוד הטייסים מזהיר: קשיים באיוש טיסות ביום הבחירות

משבר מתגלגל ייתן אותותיו ביום הבחירות: איגוד הטייסים הישראלים הודיע למנכ"לי חברות התעופה על קשיים צפויים באיוש צוותי טיסה ביום הבחירות לכנסת. ההתראה הרשמית, שנשלחה על ידי יו"ר האיגוד קברניט מידן בר, מעלה חשש ממשי לשיבושים בלוחות הטיסות בערב יום הבחירות וביום עצמו.

במכתב דרמטי שנחשף, מסר בר למנכ"לים כי "הלך הרוח בקרב רבים מאוד בקרב טייסות וטייסי ישראל היא לממש את חובתם וזכותם ולשהות ביום הבחירות בישראל על מנת להצביע ולהשפיע". המשמעות המעשית ברורה: טייסים רבים צפויים לסרב לטיסות שיחייבו אותם להימצא מחוץ לישראל ביום הבחירות.

"קושי לאייש את כלל הצוותים"

יו"ר איגוד הטייסים לא הסתפק בהתראה כללית. "מחובתי להעריך כי עשוי להיות קושי לאייש את כלל הצוותים לטיסות בערב יום הבחירות וביום עצמו", כתב בר במכתבו הרשמי. לאור הערכה זו, המליץ להנהלות חברות התעופה להיערך מראש לשיבושים אפשריים ולשקול "לטובת הבאות והוצאת נוסעים מישראל לפני או אחרי מועד זה".

המכתב נשלח לא רק למנכ"לי חברות התעופה, אלא גם למנהל רשות התעופה האזרחית, מנכ"ל רשות שדות התעופה ומנכ"ל משרד התחבורה. המהלך מעיד על רצון האיגוד להעביר את המסר לכלל הגורמים הרלוונטיים במערכת התעופה.

מאבק של שנים: "הממשלה לא נענתה"

קברניט בר הדגיש במכתבו כי מדובר בעוול מתמשך שנמשך שנים. "כידוע לכם הממשלה והכנסת לא נענו לבקשתנו החוזרות ונשנות לאורך שנים לתקן את החוק", הוא כתב, "להשוות את טייסי ישראל לימאים או להבדיל לאסירים ולאפשר לנו להצביע במודל שנקבע בהצעת חוק מסודרת שכבר עברה מספר פעמים בקריאה טרומית בכנסת".

על פי דברי בר בעבר, מדובר בכאלף טייסים מסחריים בישראל, אך סביבם ישנם עוד מאות דיילים, אנשי ביטחון ומכונאים שאינם בארץ ביום הבחירות וההצבעה פשוט נמנעת מהם. "בעולם כל אדם שלא נמצא ביום הבחירות יכול להצביע בדרך כזו או אחרת בצורה מתקדמת", הסביר בר בריאיונות קודמים.

הקשר לאיילת שקד: הצעת חוק שנקברה

בר ציין לטובה בעבר את השרה לשעבר איילת שקד ואת מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס, אשר "מאוד עזרו לנו להעביר בוועדת החוקה של הכנסת בסוף השנה הקודמת הצעת חוק שנועדה להציב קלפי עבור טייסים, מכונאים וצוותי אוויר במקום העבודה ולאפשר הצבעה מוקדמת". אולם, כפי שהסביר בר, "הכנסת פוזרה מיד אחרי אותה ועדת חוקה וכרגע אנחנו תקועים".

כשנשאל מדוע הנושא הוזנח במשך שנים ארוכות, השיב בר בכנות: "אני לא יודע למה זה חיכה, אבל יש לי תחושה שלא רק הדיילים והטייסים לא יכולים לבחור. הבחירה היא בחירה של יום אחד ומעטות האוכלוסיות שיכולות להצביע הצבעה מוקדמת". הוא הוסיף כי מדובר בציבור שמבצע כשישים ימי מילואים בשנה, אך בשל היותו קבוצה קטנה שאינה שייכת למרכזי מפלגות - הוא זוכה להתעלמות.

"נדע להסביר את עמדתנו לציבור"

את מכתבו הרשמי סיים קברניט בר באמירה נחרצת המופנית גם כלפי הציבור הישראלי: "את עמדתנו בעניין זה לציבור בישראל נדע להסביר בבוא העת, בתקווה כי החוק ישונה בקרוב באופן שיכבד את מי שנותנים לישראל גם בטיסות בחיל האוויר, בשירות מילואים בצה"ל וגם בחברות התעופה בשגרה ובחירום".

כעת נותר לראות האם משרדי הממשלה יתעוררו לפני שנוסעי הטיסות ימצאו את עצמם מקורקעים בגלל חוק בחירות מיושן. האיגוד מקווה שהלחץ הכלכלי והתפעולי על חברות התעופה יאלץ את המערכת הפוליטית לפעול סוף סוף לתיקון העוול.