ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בענף התעופה בעקבות הכוונה להקים בסיס פעילות של חברת וויז-אייר בישראל, וזאת ללא כל היוועצות, שיתוף או תיאום עם העובדים ועם נציגותם | בסך הכול מדובר ביותר מ-11 אלף עובדים שעלולים להיות מעורבים בצעדים ארגוניים בתקופה הקרובה | שרת התחבורה תקפה: "כולנו בני ערובה של חברות התעופה הישראליות" (תעופה)
שיתוף פעולה חדש בין סמסונג לטורקיש איירליינס משלב את פלטפורמת SmartThings Find ואת תגי Galaxy SmartTag2 במערך טיפול הכבודה של חברת התעופה, ומאפשר לנוסעים לעקוב בזמן אמת אחר המזוודות, לשתף קישורי מיקום בדיווחי אבידה ולהפחית את חוסר הוודאות סביב אובדן או עיכוב כבודה בעולם שבו תנועת הנוסעים הבינלאומית שוב מזנקת (תעופה)
ונצואלה גינתה את הצהרת טראמפ, לפיה יש לראות את המרחב האווירי של המדינה כ"סגור" | לפי בכירים בממשל, דבריו של טראמפ מנוגדים למשפט הבינלאומי | שר החוץ של ונצואלה כינה את פרסום הדברים "עוד מתקפה מופרכת, בלתי חוקית ולא מוצדקת נגד העם הוונצואלי" (בעולם)
לאחר חודשים של דיונים בין החברה למשרד התחבורה, מנכ"ל ענקית הלואו-קוסט וויז אייר, יוז'ף ואראדי, נועד הבוקר עם שרת התחבורה רגב ואמר כי התוכנית של החברה היא להקים בסיס בנתב"ג כבר בחודש אפריל הקרוב | וראדי צפוי לפרסם הצהרה רשמית מאוחר יותר היום | המהלך צפוי להגדיל את כמות הנוסעים משלושה מיליון לשבעה מיליון בישראל | כל הפרטים (תעופה)
בעוד שמחירי הטיסות עדיין לא חזרו למה שהיו ערב המלחמה, מס תעופה חדש שמקודם באוצר במסגרת תקציב 2026, מאיים לייקר אותן עוד יותר | במידה וחברות התעופה יגלגלו את המס לצרכן, הנוסעים עומדים לשלם תוספת של למעלה מ-500 שקלים (!) לנוסע | באוצר חוזים כי המהלך יכניס לקופת המדינה לפחות מיליארד שקל בשנה (תעופה, כלכלה)
השנה לראשונה נכנסה אל על לרשימת 25 חברות התעופה המובילות בעולם של APEX | הרשימה כוללת חברות בינלאומיות בולטות ומציבה אותה לצד השמות המשפיעים והמוערכים ביותר בענף התעופה העולמי | במקביל, זו השנה החמישית ברציפות שבה החברה זוכה בדירוג חמישה כוכבי שירות של הארגון (תעופה)
כמה ימים לאחר הפיצוץ במגעים עם מולדובה, המדינה הודיעה לסוכנויות הנסיעות על ביטול כלל הטיסות הסדירות מישראל | נזכיר כי רק לאחרונה הזהירו בישראל, כי צעד שכזה יגביר את המתח השורר גם ככה - בין המדינות (חרדים)
שבוע חלף מאז נפל במרחב שדה התעופה בן גוריון טיל בליסטי ששוגר מתימן בבוקרו של יום ראשון, אך משבר התעופה שבא בעקבותיו עודנו מתגלגל | המשך שיגורי הטילים לעבר ישראל והאיום החות'י על "מצור אווירי" על ישראל פועלים את פעולתם וחברות זרות רבות ממשיכות לדחות את חזרתן לישראל, חלקן אף חודש קדימה | הרשימה המעודכנת (תעופה)