אחרי ארבע שנים שלא טסו לפה בגלל חשש מסנקציות, חברת התעופה הלאומית של בלארוס, בלאביה איירליינס, נחתה לפני זמן קצר בנתב"ג והתקבלה בטקס ההסלנה המסורתי | החל מהיום, הטיסות יופעלו פעמיים בשבוע, בימי ראשון וחמישי | משך הטיסה כשש שעות, זאת בשל האיסור לטוס מעל שמי אוקראינה, המחייב נתיב ארוך יותר (תעופה)
טיסה שגרתית שיצאה אמש מאיסטנבול לקזחסטן הפכה לסוערת במיוחד, לאחר שהמטוס נאלץ לסטות ממסלולו ולנחות כ-1,300 קילומטרים מהיעד המקורי | חלק מהנוסעים זעמו וסירבו לרדת מהמטוס | המשבר נפתר רק לאחר התערבות הקונסוליה הרוסית והתחייבות החברה שתדאג להם ללינה ולטיסות המשך (תעופה)
אחרי שהפסיקה לטוס לנתב"ג עם פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה בפברואר 2022, ולאחר תקופה ארוכה שבה פעלה בעיקר במודל חכירה רטובה עבור ישראייר וארקיע, חברת התעופה האוקראינית סקייאפ (SkyUp) משיקה מחדש קו ישיר לנתב"ג | הטיסה הראשונה תגיע לנתב"ג כבר ביום חמישי הקרוב (תעופה)
מטוס תובלה ישן המשמש לאימוני טייסים השייך לחברת תעופה ארגנטינאית, נהרס כליל לאחר שסטה מהמסלול במהלך נחיתה אמש בנמל תעופה בדרום המדינה | תיעודים ברשתות החברתיות מראים את המטוס לאחר שעצר בצד הדשא של המסלול, כאשר גלגל הנחיתה קרוע, והמנועים וגוף המטוס ניזוקו | אף אחד מאנשי הצוות לא נפגע בתאונה | המטוס יועבר לגריטה (תעופה)
SKY express, חברת תעופה יוונית חדשה, החלה לפעול בישראל ותבצע טיסות ישירות בקו אתונה-תל אביב | הטיסה הראשונה נחתה בנתב"ג הבוקר, סמוך לשעה 09:45 | החברה, השנייה בגודלה ביוון, מצטרפת לאל על, ישראייר, ארקיע, Aegean, Wizz Air, בלו בירד ואחרות המפעילות קווים מישראל ליוון (תעופה)
חברת הלואו-קוסט הנורווגית מודיעה על חידוש הקו הישיר קופנהגן-תל אביב לקיץ 2026, לאחר הפסקה מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023 | החזרה לישראל מגיעה במסגרת הרחבה משמעותית של מערך הטיסות של החברה, הכוללת השקת 30 קווים חדשים ברחבי צפון אירופה ואירופה (תעופה)
בחברת התעופה האירית, פרץ בימים האחרונים סכסוך יוצא דופן, לאחר שקברניט בחברה הורה לצוות דיילים בטיסה ריקה לא לשבת במושבי מחלקת העסקים - מה שהוביל להשעייתו המיידית ולפתיחת שתי חקירות מקבילות | איגוד הטייסים האירי הגיב בכעס וטען כי מדובר בהתערבות מסוכנת של ההנהלה בשיקול דעתו של הקברניט בזמן הטיסה (תעופה)
אלפי עובדים של 'אמריקן איירליינס' בדרגי ניהול ביניים במחלקות מרובות, כולל תפעול שדות תעופה, הנדסה, תמיכת לקוחות ושירותי טכנולוגיית מידע, הגיעו אמש לעבודה - רק כדי לגלות שהם מפוטרים | זו הסיבה למהלך הדרמטי (תעופה)
בסיכום שנת 2025 עולה כי חברות התעופה האמריקאיות הגדולות שוב שולטות בשמיים - הן במספר המטוסים והן בצוותי הטיסה | "שלוש הגדולות" שולטות כמעט בכל מדד המשמש למדידת גודל חברות תעופה | שלוש חברות התעופה הללו מעסיקות יחד יותר מ-50,000 טייסים (תעופה)
לאחר ששרת התחבורה מירי רגב הודיעה בעבר כי ענקית הלואו קוסט ההונגרית 'וויז אייר' תפתח בסיס בארץ, היום דווח כי כבר הערב יטוסו בכירי משרד התחבורה בכדי להיפגש עם החברה לקידום העניין | להקמת הבסיס בישראל ישנה משמעות דרמטית לכיסו של הנוסע הישראלי | כל הפרטים (תעופה)
אחרי 9 שנות היעדרות, SAS, החברה המובילה בסקנדינביה, חוזרת לנתב"ג | החברה תפתח קו ישיר בין קופנהגן לתל אביב, שיפעל בתדירות של שתי טיסות שבועיות בשלב זה | בעונת הקיץ הבאה החברה תגדיל את התדירויות לעד 4 טיסות שבועיות (תעופה)
חברת התעופה Centrum Air האוזבקית, מודיעה היום כי לאור הביקושים הגבוהים מישראל היא מוסיפה לפעילות קו טיסה שבועי מת"א לסמרקנד | לפי נתוני רשות שדות התעופה, במהלך ינואר-אוגוסט 2025 טסו לסמרקנד 16,286 ישראלים, גידול של 148 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (תעופה)
חברת התעופה הסינית צ'יינה איסטרן איירליינס תשבור בקרוב את השיא לטיסה הישירה הארוכה בעולם, עם תוכניות להשקת קו חדש בין שנגחאי לבואנוס איירס, טיסת הלוך תימשך 26 שעות וטיסת חזור תימשך 29 שעות | נכון להיום הטיסה הארוכה בעולם היא בין סינגפור לניו יורק במשך 19 שעות (תעופה)
חברת התעופה הרומנית AnimaWings מודיעה על פתיחת קו טיסות סדיר חדש בין תל אביב לבוקרשט, שיחל לפעול בערב חג הסוכות | החברה, שנמצאת בבעלות פרטית רומנית מלאה, מציעה שירות איכותי עם דגש על חוויית טיסה ונוחות לנוסעים (תעופה)