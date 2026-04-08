בעקבות הפסקת האש, משרד התחבורה הודיע על פתיחה מחודשת של נתב"ג לטיסות בינלאומיות. חברות התעופה הזרות עודכנו על החזרה לשגרה, כשביום ראשון יצטרף גם נמל התעופה רמון לפעילות מלאה • חיפה תיבחן לקראת סוף השבוע | החזרה המדורגת (תעופה)
מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן בוועידת הכלכלה: 180 אלף ישראלים חזרו במסגרת מבצע 'חזרה בטוחה' • המקבילים שלנו בעולם מתפעלים מהיכולת לנהל מערך טיסות תחת אש | הערכות מצב שוטפות לשמירה על רציפות תפקודית (תחבורה)
בהערכת מצב שמתקיימת בשעות אלו בין פיקוד העורף לבין משרד התחבורה נידונה האפשרות לשנות את חלוקת המושבים בטיסות מיוחדות שיועדו לפינוי אזרחים אמריקנים מישראל | אם המתווה יאושר, מאות ישראלים נוספים יוכלו להצטרף לטיסות שיוצאות מהארץ | במקביל נבחנות גם הקלות נוספות (תעופה)
ענקית הלואו-קוסט וויז אייר מאשרת כי בעקבות ההסלמה, החברה משעה את כל טיסותיה לישראל וממנה, עד ה-29 במרץ | מדובאי, אבו דאבי, עמאן וערב הסעודית - מיעדי אירופה - עד אמצע ספטמבר | מהחברה נמסר כי בטיחותם וביטחון הנוסעים, הצוות והמטוסים בראש סדר העדיפויות של החברה, הנמצאת בקשר ישיר עם כל הנוסעים אשר מושפעים מהמצב (תעופה)
חברת התעופה האירופית וויז אייר תשתלב במבצע להשבת אזרחי ישראל, ותפעיל למעלה מ-50 טיסות יומיות מרחבי אירופה | במקביל, אל על התחייבה להשיב את כלל לקוחותיה לישראל ללא תוספת תשלום, מלמעלה מ-20 יעדים ברחבי העולם (בארץ)
שרת התחבורה, מירי רגב, הודיעה כי נערכים לפתיחת השמיים באופן מדורג - החל משבוע הבא, כבר ביום ראשון | "הנחיתי את מנהל רשות התעופה האזרחית להיפגש עם חברות התעופה על מנת שיהיו ערוכות לפתיחת השמיים באופן מדורג החל מהשבוע הבא - בהתאם להתפתחויות הביטחוניות", אמרה | על פי ההערכות כ-150,000 ישראלים תקועים בחו"ל (שאגת הארי)
ברקע המצב הביטחוני וההתאמות התפעוליות, קבוצת לופטהנזה הודיעה על הארכת מתכונת טיסות הלילה לישראל וממנה עד ל 15 במרץ | על פי העדכון, טיסות הלילה של לופטהנזה ו-SWISS ימשיכו לכלול עצירת ביניים קצרה באתונה | כזכור, חברת KLM הודיעה אתמול על ביטולי טיסות לתל אביב החל מהראשון למרץ בעקבות שיקולים מסחריים ותפעוליים (תעופה)
למעלה מ-5,000 טיסות לנמלי התעופה השונים בניו יורק בוטלו או שינו את זמני הטיסה שלהן, בעקבות סופת חורף נוספת שמתקרבת לחוף המזרחי | השיבושים צפויים להחמיר גם מחר עם המשך השלג | על פי ההערכות, הסופה צפויה להיות קשה ולגרום לשיבושים רבים | מלבד לניו יורק, פורסמה אזהרת סופה בניו ג'רזי, חלקים ממרילנד, קונטיקט, רוד איילנד ומסצ'וסטס (תעופה, בעולם)
ברקע המתיחות הביטחונית לקראת תקיפה אפשרית של ארה"ב באיראן, חברת התעופה לופטהנזה הודיעה בצהריים כי מתכונת טיסות הלילה לישראל וממנה, עם עצירת ביניים באתונה, תימשך עד ה-6 במרץ | כמו כן, חברת התעופה הספרדית איבריה אקספרס, מפעילה לישראל טיסות יומיות בלבד | כל שאר החברות טסות כרגיל | כל הפרטים (תעופה)
ממשל טראמפ הורה לסגור את המרחב האווירי של אל פאסו שבטקסס במשך עשרה ימים, בהחלט חריגה ומסתורית המעוררת סימני שאלה ברחבי ארצות הברית | המרחב נסגר לחלוטין לתנועת מטוסים אזרחיים, צבאיים ואף מסוקים משטרתיים ורפואיים - מהלך חריג ביותר שלא היה מאז אירועי ה-11 בספטמבר (תעופה)
אם עד היום, כדי להגיע ליעד שאין אליו טיסה ישירה מישראל הייתם צריכים לבצע שתי הזמנות נפרדות, תוך מאמץ להתאים את השעות, כעת ענקית הלואו קוסט ההונגרית משנה סדרי עולם | החברה השיקה שירות חדש המאפשר ללקוחות הישראלים להגיע בהזמנה אחת ל-8,000 יעדים של החברה (תעופה)
ברקע המלחמה המתמשכת בזירות השונות, נתונים שפורסמו היום מצביעים על מגמת התאוששות של ענף התעופה בישראל | על פי נתוני הלמ"ס, בתשעת החודשים הראשונים של 2025 נרשמה קפיצה של כ-25% בהוצאות הישראלים היוצאים לחו"ל לעומת התקופה המקבילה ב-2024 | כל הפרטים (תעופה, כלכלה)
חברת Wizz Air, ענקית הלואו-קוסט בישראל, מודיעה על השקת קו ישיר חדש בין תל אביב לפלרמו, פנינתה ההיסטורית של סיציליה | הקו החדש מצטרף לרשת ענפה של יעדים באיטליה הכוללת את רומא, מילאנו, ונציה, נאפולי וקטניה, ובכך משלים פריסה של שישה קווים ישירים מישראל לאיטליה (תעופה)
חברת התעופה הגרמנית קונדור הודיעה היום על חידוש הטיסות הסדירות מנמל התעופה פרנקפורט (FRA) לנתב"ג, החל מ-11 במאי 2026 | הקו החדש יופעל באמצעות מטוסי Airbus A320 | הטיסות זמינות להזמנה כבר כעת באתר החברה, בטלפון ובאמצעות סוכני הנסיעות (תעופה)
ברקע המתיחות גוברת באזור, חברות התעופה KLM ההולנדית ו"אייר פראנס" הצרפתית הודיעו ביום שישי על ביטול כלל הטיסות שלהן לישראל וממנה למשך 48 שעות | בשבוע שחלף הודיעה לופטהנזה כי היא מאריכה את ביטולי הטיסות לישראל, למרות הדיווחים על דחיית המתקפה האמריקאית באיראן (תעופה)