אילוז: "השותפות עם החרדים מסוכנת - ליברמן לא פסול"

ח"כ דן אילוז מהליכוד במתקפה חריפה נגד השותפות עם המפלגות החרדיות, כשהוא מצהיר בראיון ל'קול ברמה' כי "השותפות עם החרדים מסוכנת למדינת ישראל". אילוז, שניסה להפיל את חוק המעונות, הבהיר כי לאחר הבחירות יש לבחון "שותפויות אחרות" - כולל עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.

"אחרי הבחירות צריך לנסות לראות אם יש שותפויות אחרות, ליברמן לא פסול מבחינתי", מסר אילוז בראיון. בהמשך דבריו הוסיף בחריפות: "החרדים רוצים לפרק? אז בוא נפרק!"

"ממשלה לאומית ליברלית עדיפה"

בראיון קודם שקיים לפני מספר ימים, ענה אילוז לשאלה האם היה מציע לליכוד לעשות ברית פוליטית עם מפלגות ציוניות אחרות. תשובתו הייתה חד-משמעית: "אני חושב שממשלה שמובלת על יד ערכים לאומיים וליברליים, שעושה שותפות עם אנשים שאנחנו יודעים לעשות איתם שותפות בתוך הטנק, עדיפה היום על ממשלה שמבוססת על ברית עם החרדים".

אילוז הדגיש כי הכוונה היא למפלגות "שהן לאו דווקא בקואליציה של היום", תוך שהוא רומז על אפשרות לשיתוף פעולה עם גורמים באופוזיציה. כזכור, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קיימו לאחרונה פגישה בכנסת, במטרה להביא להחלפת הממשלה הנוכחית.

קמפיין נגד לומדי התורה

דברי אילוז מגיעים על רקע קמפיין שהוא מוביל בימים אלה תחת השם "אמנת הליכוד", בו הוא קורא למתפקדי התנועה לחתום על אמנה המדגישה "שוויון בנטל וגיוס לצה"ל לכולם". הקמפיין מגיע על רקע סערת חוק הגיוס והפריימריז הצפויים במפלגה.

באמנה שהשיק, טען אילוז כי "מי שמקדם אג'נדות של שמאל כלכלי, מי שפועל לפטור מגיוס, ומי שמרכין ראש מול לחצים, הוא זה שנוטש את הדרך המקורית שלנו". יצוין כי אילוז ממשיך להוות קול ביקורתי בתוך המפלגה, כשהוא תוקף באופן עקבי את לומדי התורה.

גורמים ברחוב החרדי מגיבים בחריפות לדברי אילוז. "האם בכנסת הבאה נראה את אילוז יושב באופוזיציה לצד ליברמן, או שמא בכלל לא יצליח להיכנס לכנסת", שואלים בציבור. יצוין כי אילוז ידוע בעמדותיו הקיצוניות כנגד לומדי התורה, והוא ממשיך להסלים את התקפותיו ככל שמתקרבים מועד הבחירות.