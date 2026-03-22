חברת התעופה האירופית וויז אייר תשתלב במבצע להשבת אזרחי ישראל, ותפעיל למעלה מ-50 טיסות יומיות מרחבי אירופה | במקביל, אל על התחייבה להשיב את כלל לקוחותיה לישראל ללא תוספת תשלום, מלמעלה מ-20 יעדים ברחבי העולם (בארץ)
חברת אל על מודיעה על היערכות למבצע חילוץ ענק עם פתיחת נתב"ג, הכולל טיסות ישירות מארה"ב, המזרח ואירופה. התוכנית כוללת פתרונות יצירתיים כמו נחיתות בטאבה ובעקבה בתיאום גורמי הביטחון, כאשר לקוחות החברה שטיסתם בוטלה יוחזרו ללא עלות נוספת (בארץ)
טיסת אל על לבודפשט, נאלצה לשוב על עקבותיה ולנחות חזרה בישראל זמן קצר לאחר ההמראה, בעקבות חשש לסדק באחד החלונות בתא הטייס שהתגלה במהלך הטיסה | הטיסה ביצעה פניית פרסה באוויר ושבה לנחיתה מבוקרת בנתב"ג בהתאם לנהלי הבטיחות של החברה | הנחיתה עברה בשלום (תעופה)
טיסה שהמריאה היום לדובאי מעט לאחר השעה 14:00 מנתב"ג, שבה על עקבותיה לאחר כשליש מהדרך, כאשר הייתה כבר בשמי סעודיה | הטיסה הושבה לנחיתה בנתב"ג לאחר שנתגלתה תקלה שלא אפשרה את המשך הטיסה כמתוכנן | בדיווחים הראשוניים היה נדמה כי החזרה נבעה מסיבות ביטחוניות ברקע ההסלמה מול איראן (תעופה)
גל קור קיצוני וסופת שלגים שמשתוללת בחוף המזרחי של ארצות הברית הביאו לביטולן של עשרות טיסות, בהן גם טיסות מישראל ואליה | מספר טיסות של חברות התעופה אל על, דלתא ויונייטד בוטלו או נמצאות בסכנת ביטול מישראל ואליה | כל הפרטים (תעופה)
אל על מסתבכת בתביעה ייצוגית חדשה בסכום יוצא דופן - 650 מיליון שקל | אלפי מעובדי החברה, בהם גם דיילים ועובדי קרקע, טוענים לפגיעה בזכויות שלהם | בבקשה נטען כי היקף הנזק הכולל שנגרם, לכאורה, לחברי הקבוצה שעבורה מבוקש האישור לתביעה הייצוגית, עומד על כ-648.8 מיליון שקל (תעופה)
מערך הסייבר הלאומי ואל על מזהירים מפני ניסיונות פישינג חדשים | לפי ההודעה, מופצים בקבוצות וואטסאפ, ברשתות ובהודעות SMS קישורים המובילים ל"חידון נושא פרסים" לכאורה מטעם אל על - עם הבטחות לקבלת שוברים בשווי מאות ואלפי שקלים, כאשר למעשה מדובר בהתחזות (בארץ)
ברקע סיום המלחמה וחזרת חברות התעופה הזרות, תנועת הנוסעים בנתב"ג ממשיכה לעלות בקצב מרשים | בחודש אוקטובר האחרון, עברו יותר מ-1.8 מיליון נוסעים, מדובר בעלייה של כ 65% בהשוואה לשנה שעברה | מה היה היעד הפופולארי על הישראלים ומי חברת התעופה המובילה? | כל הפרטים (תעופה)