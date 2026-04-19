ישראל וארגנטינה חתמו היום (ראשון) על מזכרי הבנות לשיתוף פעולה נרחב במאבק בטרור ובתחום הבינה המלאכותית, והודיעו על קו אווירי חדש בין ירושלים לבואנוס איירס.

שר החוץ גדעון סער ועמיתו הארגנטינאי, פבלו קירנו, חתמו על ההסכמים שנכנסו לתוקף באופן מיידי. המזכר הביטחוני, הכולל תשעה סעיפים, נועד "לתרום למניעה וסיכול של פעילויות טרור, למאבק בקיצוניות ובאידיאולוגיה המזינה אותה מתוך הכרה בדאגתן המשותפת של המדינות מהעלייה במעשי טרור וקיצוניות ובחשיבות הטיפול בהם".

​במסגרת ההסכמות, המדינות יפעלו יחד נגד מימון טרור, ג'יהאד עולמי, הפצת נשק ושימוש לרעה בטכנולוגיה.

שיתוף הפעולה יכלול הכשרת כוחות ביטחון, החלפת מידע ומומחיות, וקיום פגישות עבודה סדירות באמצעות קבוצת עבודה משותפת שתוקם לצורך יישום הנושאים. במקביל, נחתם הסכם בין מטה הבינה המלאכותית הלאומי בישראל למזכירות החדשנות בארגנטינה, שיעסוק במחקרים משותפים, הון אנושי ותשתיות מחשוב על ליישומים אזרחיים.

​במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארגנטינה חאבייר מיילי, הוכרז במקביל על פתיחת קו תעופה ישיר ראשון בין המדינות.

המהלך, שקודם על ידי משרד האוצר, נועד להעמיק את הקשרים הכלכליים והסחר עם אמריקה הלטינית. חברת אל על תפעיל את הקו החדש, שייהנה ממנגנון תמיכה ממשלתי במטרה להבטיח היתכנות כלכלית ופעילות סדירה לאורך זמן.

​ראש הממשלה נתניהו ציין כי "הטיסות הישירות בין ישראל לארגנטינה יקרבו את הידידות בין המדינות שלנו עוד יותר. יחד עם חברי הנשיא מיליי, אנחנו מרחיבים את שיתוף הפעולה בכלכלה, בטכנולוגיה, בביטחון ועכשיו גם בתעופה ובתיירות בקשר ישיר ומהיר. נמשיך לחבר את ישראל לעולם - ואת העולם לישראל".

שר האוצר סמוטריץ' הוסיף כי למהלך חשיבות מיוחדת בחיזוק הקשרים עם מדינות ידידות בתקופה הנוכחית.

​שרת התחבורה מירי רגב הגדירה את הקו כצעד אסטרטגי המרחיב את מפת התעופה הישראלית ליבשות חדשות. לדבריה, "בתקופה מורכבת, שבה שמירה על שמיים פתוחים היא משימה לאומית, אנחנו ממשיכים לפעול בנחישות כדי לייצר רציפות תחבורתית". יו"ר דירקטוריון אל על, עמיקם בן צבי, בירך על המהלך והדגיש כי עבור החברה מדובר בקו היסטורי המבטא את מחויבותה לחיבור ישראל לעולם.