חברת התעופה הסינית צ'יינה איסטרן איירליינס תשבור בקרוב את השיא לטיסה הישירה הארוכה בעולם, עם תוכניות להשקת קו חדש בין שנגחאי לבואנוס איירס, טיסת הלוך תימשך 26 שעות וטיסת חזור תימשך 29 שעות | נכון להיום הטיסה הארוכה בעולם היא בין סינגפור לניו יורק במשך 19 שעות (תעופה)
ברקע המתקפות המדיניות על ישראל מצד מדינות רבות באירופה, ישראל זוכה לחיבוק מדיני מהמדינה הדרום אמריקאית | נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, אוהב ישראל וידיד אמת שלה, יגיע בעוד כעשרה ימים לביקור בן שלושה ימים בישראל | הביקור צפוי להתקיים ב-9 ביוני (מדיני)
זעזוע בקהילה היהודית בארגנטינה לאחר פרסום הירצחה של מגלי יעל לוי (28), חברת הקהילה היהודית בבואנוס איירס, בסוף השבוע באכזריות בביתה במהלך שוד | המשטרה המקומית והפרקליטות בארגנטינה פתחו בחקירה |על פי דיווח בכלי תקשורת בארגנטינה, שוטרים שהוזעקו לדירתה של לוי ביום שישי (שעון מקומי) גילו אותה ללא רוח חיים (חדשות, העולם היהודי)
אלפי בני אדם השתתפו בעצרת מרגשת בבואנוס איירס לזכר משפחת ביבס, שנרצחו בשבי חמאס, ולקריאה לשחרור כל החטופים. העצרת אורגנה על ידי ארגונים יהודיים רבים בארגנטינה, והפכה לזעקה נגד הזוועות שחווים החטופים (חדשות בעולם)