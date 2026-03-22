גורמי מקצוע ממליצים לצמצם את הטיסות מנתב"ג בשל קצב הירי

הערב (ראשון) תתקיים הערכת מצב קריטית במשרד התחבורה, בה יידונו המלצות של גורמי המקצוע לצמצום נוסף ומשמעותי בפעילות נמל התעופה בן-גוריון. על רקע קצב הירי המתמשך והשימוש בטילים המתפזרים, צפויה להישקל הפחתה נוספת במספר הנוסעים המורשים לטוס בכל טיסה יוצאת.

לראשונה מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", עולה על הפרק גם האפשרות להגביל את כמות הנחיתות בכל שעה בנתב"ג. צעד זה, אם יאושר, יהווה הידוק משמעותי נוסף של המגבלות התפעוליות על נמל התעופה, שכבר כעת פועל בקיבולת מצומצמת ביותר.

ההמלצות מגיעות על רקע אירועים קשים בימים האחרונים. כפי שפורסם, רסיסים שנפלו בשטח נתב"ג בעקבות שיגור טילים פגעו בשלושה מטוסים פרטיים, כאשר אחד מהם אף עלה באש. התקרית המדאיגה מחזקת את החשש מפני סיכונים ממשיים למטוסים ולנוסעים בשעות הפעילות.

במקביל, חברת אל על הודיעה על ביטול כ-25,000 כרטיסי טיסות לשבוע הקרוב, בין התאריכים 21 עד 27 במרץ. הביטולים כוללים יעדים מרכזיים באירופה ובארצות הברית, ובחברה מדגישים כי נכון לעכשיו לא ניתן להציע טיסות חלופיות לנוסעים.