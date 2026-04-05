המשטרה הצליחה לסגור על פושע תנועה באמצעות מרדף אווירי, לאחר שהאחרון התגלה כפסול נהיגה מזה יותר מעשור | בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה הטייס מעביר מסרים ישירים לניידות בזמן שהוא צופה על הנהג מלמעלה | האירוע הסתיים בחניון בעומק הכפר (משטרה)
דייל לשעבר מקנדה, מואשם כי התחזה לטייס ובאמצעות תעודות מזויפות הצליח לעלות על טיסות ברחבי ארצות הברית וקנדה – מבלי לשלם וללא רישיון טיס | הוא נעצר בפנמה והוסגר לארצות הברית, שם כפר בהאשמות | אם יורשע, צפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר וקנס של 250,000 דולר (תעופה)
טייס בטיסה שעמדה להמריא ביום שישי מנמל התעופה הבינלאומי "בניטו חוארז" במקסיקו סיטי, סירב להמריא והסביר לנוסעים שמדובר במחאה נגד מעסיקיו | "המטוס הזה לא ממריא עד שהם משלמים את מה שהם חייבים לי", אמר הטייס לעשרות נוסעי טיסה מסחרית בתיעוד שהפך לוויראלי (תעופה)
כנגד ענקית התעופה האמריקנית "יונייטד איירליינס" הוגשה תביעה ע"י טייס לשעבר של החברה על "אפליה גזענית ונקמה" לאחר שפוטר בשל סירובו להשתתף בתוכנית טיפול בהתמכרויות | הטייס נלחם על קבלת משרתו בחזרה, וכן על שכרו הקודם מהתקופה שבילה מובטל ביונייטד (תעופה)
ביולי האחרון מטוס נוסעים של חברת התעופה הניגרית Air Peace סטה ממסלולו במהלך הנחיתה והחליק על המסלול | על פי תחקיר של רשות הבטיחות הניגרית, הטייס וטייס המשנה נמצאו 'חיוביים לאלכוהול', איש צוות נוסף נמצא 'חיובי לקנאביס' | בחברה מכחישים את הטענות ומאיימים בתביעת דיבה (תעופה)
טייס מטוס נוסעים שהתארח לפני כשנתיים בטיסה שלא בתפקיד יחד עם שני חבריו הטייסים, ניסה לכבות את מנוע המטוס בעודו באוויר וכמעט גרם לאסון | בעקבות האירוע החמור הוסט המטוס ונחת נחיתת חירום באמצע הדרך | הנהג הודה שנטל חומרים מסוכנים לפני שעלה למטוס, כעת הוא עומד לדין (בעולם)
בלב אחת המלחמות המדממות ביותר של המאה
ה-20, נולד סיפורו המדהים של ג'רמיה דנטון – טייס קרב אמריקאי שהפך לסמל עולמי של
תקווה ונחישות | בעודו כלוא בתנאים אכזריים בשבי האויב, דנטון הצליח לשלוח בשידור ישיר מסר
מסתורי וגורלי, שהדהד למרחק אלפי קילומטרים והביא לשחרורו | "הטובים לטייס"