מטוס ססנה פגע בקווי חשמל בקליפורניה והתרסק במגרש חניה

תיעוד דרמטי שהשתחרר היום (רביעי) חושף רגעי אימה שהתרחשו לפני יומיים סמוך לשדה התעופה וייטמן (WHP) שבקליפורניה, כאשר מטוס קטן מדגם ססנה 172S Skyhawk התרסק לאחר שפגע בקווי חשמל במהלך טיסה נמוכה.

המטוס, שנשא את מספר הרישום N2126F, טס בגובה נמוך מדי והתנגש בקווי החשמל באזור. ההתנגשות גרמה לניצוצות עזים ופיצוץ חזק, והמטוס איבד גובה באופן מיידי והתרסק ישירות לתוך מגרש חניה סמוך.

בזירת ההתרסקות נוצר מצב מסוכן במיוחד - דליפת דלק מהמטוס יצרה סכנה ממשית להתלקחות ופיצוץ נוסף. עוברי אורח שהיו במקום הבחינו במצב החירום ומיהרו לסייע, כשברקע איום מתמיד של התפוצצות.

במהלך מבצע החילוץ המסוכן, הצליחו האזרחים האמיצים לחלץ מהריסות המטוס גבר כבן 70 שהיה מחוסר הכרה. הטייס פונה לבית חולים במצב קשה ולא יציב, כאשר מצבו הרפואי מעורר דאגה.

התקרית מצטרפת לשורה של אירועי התרסקות מטוסים קלים שהתרחשו בחודשים האחרונים ברחבי העולם. כידוע, התרסקויות כלי טיס מחייבות בדיקה יסודית של הגורמים שהובילו לאירוע.

רשויות התעופה הפדרליות (FAA) הודיעו כי יחקרו את נסיבות התאונה. בדיקה ראשונית מתמקדת בשאלה מדוע המטוס טס בגובה כה נמוך עד שפגע בקווי החשמל, ומה היו הנסיבות שהובילו לכך.

שדה התעופה וייטמן, הממוקם בעמק סן פרננדו שבלוס אנג'לס, משמש בעיקר מטוסים קלים ובתי ספר לטיסה. האזור מאופיין בפעילות תעופה אזרחית אינטנסיבית, והתקרית מעוררת שאלות בנוגע לבטיחות הטיסות באזור.