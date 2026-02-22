אחרי ששמו מתנוסס על שורה ארוכה של מומנטים ברחבי העולם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עומד לקבל בקרוב גם שדה תעופה הקרוב למגוריו בפלורידה שיקרא על שמו | עם השלמת התהליך, יצטרף טראמפ לשורה של נשיאים כגון ג'ון פ. קנדי, רונלד רייגן וג'ורג' בוש האב, ששמותיהם מלווים את עולם התעופה האמריקאי מזה עשורים (תעופה)
המועמד הרפובליקני לתפקיד מושל פלורידה כינה את הכותל המערבי "קיר מטופש" בנאום שנשא בפני סטודנטים | בדבריו התחייב המושל שלא לבקר בישראל אם ייבחר לתפקיד | סערה פרצה בארה"ב בעקבות דבריו של הרפובליקני (בעולם)
מחזה משובב לב ונפש נצפה השבוע ביום ט"ו בשבט בפלורידה, כאשר האדמו"ר התימני, הגה"צ רבי אבנר עפג'ין, ערך טיש פירות מרומם בפני חסידי סאטמר שנפשו במקום | לאחר שזכו לשמוע דברי נועם ותורה עברו בסך לקבלת פירות וברכה | תיעוד (חרדים)
חיל האוויר האמריקני ביצע ניסוי מוצלח בטיל השיוט ERAM בבסיס אגלין שבפלורידה • הטיל, המכונה 'הפגיון החלוד', נועד לחדור מערכות הגנה רוסיות ולפגוע בעומק השטח • מחלקת המדינה אישרה עסקה של 3,550 טילים | מהפכה בשדה הקרב (בעולם)
תקרית אנטישמית חמורה בפלורידה, עת נהג רכב יליד רוסיה התפוצץ בזעם על קשיש יהודי שנסע לפניו בכביש. הוא צפר "כמו משוגע" ובשלב מסוים יצא מהרכב, איים שיהרוג את כל היהודים ואף תקף פיזית את הקשיש. הוא נעצר בידי המשטרה (יהודים בעולם)
לאחר ימי המנוחה בעיירת הנופש מיאמי שבפלורידה, שב האדמו"ר מבאבוב למעון קודשו בבורו פארק, ומיד פנה אל היכל ישיבתו הרמה 'עץ חיים' | בחצר הישיבה ערך הרבי מעמד 'קידוש לבנה' תחת כיפת השמיים במעמד מאות התלמידים. לאחר מכן הסב האדמו"ר למסיבת 'לחיים' בהיכל הישיבה, בעוד הבחורים מפזזים בהתלהבות לקול שירת 'טובים מאורות שברא אלוקנו' | בסיום המעמד עברו התלמידים להתברך ולקבל כוסית לחיים מידי האדמו"ר (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב שהה בשבועות האחרונים לימי מנוחה בעיר הנופש מיאמי שבפלורידה | במהלך שהותו של הרבי, יצא לנאות דשא בחוצות העיר, וכן ערך את השבתות בקרב עם סגולה, חסידים ואנשי מעשה שנפשו במקום וזכו להנות מאורו של הרבי בימים אלו (חסידים)
רשת ה-BBC הגישה בקשה לביטול תביעת הענק של דונלד טראמפ בטענה לחוסר סמכות שיפוטית והיעדר נזק ממשי לנשיא | הרשת מבקשת לעצור את הליכי גילוי הראיות בתיק העוסק בעריכה מגמתית של נאום המהומות בקפיטול, התנהלות שגררה תביעה של מיליארדי דולרים מנשיא ארה"ב (בעולם)
טרם צאתו לימי מנוחה כמדי שנה בפלורידה, פיאר האדמו"ר מבאבוב את מסיבת הדינר השנתי לטובת החזקת התלמוד תורה המפואר של החסידות המתנוסס לתפארה בבורו פארק • במהלך הדינר נשא האדמו"ר דברות קודש בשבח מחזיקי התורה, וחילק כוסיות לחיים אישיות לנדיבים הדגולים שעמדו לימין המוסדות • צפו בגלריה מהדינר המפואר (חסידים)
כמו בכל פעם שנתניהו וטראמפ נפגשים, גם הפעם קדמו לפגישה תחזיות הרות אסון: "הפעם זה יהיה שונה", אמרו פרשנים שביבי הוא לא "כוס התה שלהם", בלשון המעטה | גם הפעם הם טעו, כאשר בשיא אמר טראמפ אמר על נתניהו ש"בלעדיו מדינת ישראל לא הייתה קיימת", ואף הבטיח ש"החנינה בדרך" | נתניהו מכיר את הכבוד שרוכש לו האיש החזק בעולם, ויודע לתעל את זה לצרכיה הקיומיים של ישראל: חמאס ואיראן | בין ארדואן לעזה והמקלות שתוקע נתניהו בגלגלי הדיפלומטיה של טראמפ - זה מה שקרה השבוע במאר א-לאגו (סקירה, מגזין בבלי)
ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ב-29 בדצמבר, במהלך ביקורו במדינה | נתניהו החליט להאריך את שהותו שם, ויעשה גם את סוף השבוע בפלורידה, ובסך הכול ישהה בארה"ב שבוע ימים | הוא צפוי להמריא ב-28 בדצמבר ולשוב ב-4 בינואר (מדיני)
ה-FBI עצר צעיר בן 20 בפלורידה שהפיץ הוראות להכנת פצצות בצ'אטים מוצפנים ותכנן פיגוע טרור פנים-ארצי בשידור חי | נמצאו תכניות להצבת פצצות, שימוש בדגלים, ואף רעיונות לשילוב מוזיקה ברקע בעת השידור החי (בעולם)