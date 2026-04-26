טעות שעלתה ביוקר

הזוי: טנדר 'טיפס' על למבורגיני בחניון בגלל פערי הגובה | צפו 

תיעוד ויראלי מחניון בפלורידה: טנדר שברולט סילברדו דרס למבורגיני הוראקאן לאחר שהנהגת לא הבחינה ברכב היוקרה | אין נפגעים בתאונה (מעניין)

רגע התאונה יוצאת הדופן (צילום: מתוך מצלמת אבטחה)

חניון בפלורידה הפך בימים האחרונים לוויראלי, לאחר שתאונה יוצאת דופן תועדה במצלמות באזור.

בתיעוד שפורסם ברשתות נראה רכב מסוג למבורגיני הוראקאן נע באיטיות בין החניות, ככל הנראה בחיפוש אחר מקום פנוי. במקביל נכנס לפריים טנדר במהירות גבוהה יותר מהמתאים לסיטואציה.

בסרטון ניתן לראות כיצד המשאית מתקרבת מבלי לבצע תיקון משמעותי או בלימה חזקה, עד שהיא מטפסת על חזית רכב היוקרה ועולה עליו למשך פרק זמן ממושך.

לפי הדיווחים, הנהגת דרסה בטעות עם הטנדר שלה למבורגיני לאחר שלא הבחינה בו בשל פערי הגובה. הטנדר מדגם שברולט סילברדו נכנס לפריים במהירות יחסית גבוהה, ללא התאמה לתנאי השטח.

למרות המראה הדרמטי של ההתנגשות, לא דווח על נפגעים באירוע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

