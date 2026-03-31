גל תקיפות איראני עוצמתי הרעיד הלילה את בחריין, איחוד האמירויות, קטאר וכווית. במקביל לדיווחים על פיצוצים במרכזי הערים, מטוס F-15 אמריקני התרסק בכווית לאחר שהטייס נטש בכיסא מפלט. כוננות שיא הוכרזה באזור בעוד היקף הנזק בבסיסים האמריקניים נבדק (העולם הערבי)
רשות התעופה האזרחית הצ'כית דיווחה על תקרית חמורה שאירעה בחודש שעבר, כאשר טיסה של חברת אייר פורטוגל שהתקרבה לנחיתה - כמעט התרסקה אל הקרקע | לפי ההודעה, במהלך הירידה לנחיתה, המטוס נחת מתחת לגובה מורשה בקצב ירידה גבוה ובמהירות גוברת | רק לאחר אזהרה שנייה ממגדל הפיקוח, המטוס התרומם חזרה ונחת בבטחה (תעופה)
מטוס התרסק על קו החוף של האוקיינוס ההודי, זמן קצר לאחר שהמריא מנמל התעופה הבינלאומי במוגדישו | הטייסים ניסו בתחילה לשוב לנחיתה לאחר שהתגלתה תקלה טכנית, אולם במהלך ניסיון הנחיתה סטה המטוס מהמסלול (בעולם)
5 בני אדם, בהם סגן ראש הממשלה במדינת מהאראשטרה בהודו נהרגו בהתרסקות מטוס טראגית בשעות האחרונות | ממצאי חקירה ראשונים מעלים כי המטוס הזדקף לפתע בעת הנחיתה, מה שהביא להתרסקות הבלתי נמנעת | שלושה ימי אבל הוכרזו במדינה (חדשות)
שבעה בני אדם נפצעו, בהם טייס המשנה, לאחר שמטוס נוסעים חרג מהמסלול במהלך נחיתה בשדה התעופה במזרח נפאל | המטוס שהפעיל טיסה מקטמנדו לבהדראפור, המשיך בנסיעה מעבר לקצה המזרחי של המסלול, חרג ממנו בכ-300 מטרים והידרדר לשטח בוצי סמוך (תעופה)
בטורקיה מדווחים הערב כי אבד הקשר עם מטוס פרטי שעל פי ההערכה נשא את ראש המטה הכללי של צבא לוב, מוחמד עלי אחמד אל-חדד | יחד עם הרמטכ"ל היו בכירים נוספים | המרחב האווירי של אנקרה נסגר זמנית, וכך גם נמל התעופה אסנבוגה באנקרה (בעולם, תעופה)
עשרה בני אדם נספו אתמול כשמטוס מנהלים פרטי התרסק לתוך מחסן במרכז מקסיקו | בתיעוד דרמטי ממצלמת אבטחה שפורסם ברשתות החברתיות נראה המטוס חוצה את הרקיע וצולל לעבר הקרקע, ובתיעוד נוסף שפורסם נראה מחסן עולה בלהבות ליד מגרש כדורגל (תעופה)
תיעוד של מטוס צבאי רוסי שהתרסק בשבוע שעבר סמוך לעיר איוואנובו ברוסיה פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות ובו נראה כלי הטיס מדגם אנטונוב 22 מתפרק באוויר וצונח אל הקרקע | נכון למועד הפרסום, לא פורסמה הצהרה רשמית בנוגע לנפגעים או לסיבת האירוע (תעופה)
כחודש לאחר אירוע ההתרסקות של מטוס המטען של חברת Air ACT שיצא משליטה במהלך הנחיתה בשדה התעופה בהונג קונג, פגע ברכב אבטחה, פרץ את גדר שדה התעופה והידרדר אל הים, דו"ח ראשוני חושף כי אחד המנועים האיץ קדימה במקום לבלום - וגרם לאובדן שליטה (תעופה)
ביממה האחרונה פורסם תיעוד מטורף של רגעי ההתרסקות הקטלנית של מטוס קרב של חיל האוויר ההודי במהלך מופע אווירי בסלון האווירי בדובאי, בזמן שביצע תמרון בגובה נמוך | בתיעוד הממוקד נראה המטוס מסתחרר במהלך ביצוע תמרון אווירי, צולל ומתרסק | צפו בתיעוד (תעופה)