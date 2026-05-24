"אירוע קשה"

מטוס קל התרסק סמוך לתל עדשים; שני בני אדם פונו במצב אנוש

מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך לתל עדשים | כוחות ההצלה מפנים לבית חולים העמק, 2 גברים כבני 50 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה (חדשות)

זירת ההתרסקות (צילום: לפי סעיף 27א)

מטוס קל התרסק הבוקר (ראשון) בשטח פתוח סמוך לתל עדשים ומדיווח ראשוני עולה כי במקום ישנם שני נפגעים מחוסרי הכרה.

ממד"א נמסר כי "בשעה 09:06 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע, על מטוס קל שהתרסק בשטח פתוח סמוך לתל עדשים".

כוחות ההצלה שהוקפצו לזירה מפנים לבית חולים העמק, 2 גברים כבני 50 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה.

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א מאור אטדגי, סיפר: "מדובר באירוע קשה, הגענו למקום עם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי תגובה מידית. הובילו אותנו בשטח אל המטוס שהתרסק, המטוס היה עם פגיעות פח קשות ובסמוך שכבו 2 גברים, הם היו מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם אנוש".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

